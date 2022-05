Pokémon GO: Season of GO – Alle Events, Boni und Spawns der neuen Jahreszeit

In Pokémon GO startet am 01. Juni 2022 die neue Jahreszeit, die den Namen „Season of GO“ tragen wird. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte, Spawns und Boni euch dabei in den kommenden Wochen erwarten werden.

Um welche Jahreszeit geht es? In Pokémon GO wechseln in einem regelmäßigen Rhythmus von 3 Monaten die Jahreszeiten. Diese drehen sich immer um ein bestimmtes Thema und greifen dieses in den ausgewählten Spawns und Events immer wieder auf.

Am 01. Juni geht die Alola-Jahreszeit zu Ende und die Season of GO startet. Wie Pokémon GO nun auf ihrer Website bekanntgegeben hat, könnt ihr euch dabei neben zahlreichen Pokémon, auch wieder auf viele Events und Boni freuen.

Dabei wird es vor allem darum gehen, dass ihr wieder nach draußen geht, die Umgebung erkundet und mit Freunden interagiert. Das zeigt sich vor allem in den Boni, die für die Jahreszeit geplant sind. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft die neue Jahreszeit? Die Season of GO beginnt am 01. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 01. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit.

Alle Events zur Season of GO

Wie ihr das auch von den vergangenen Jahreszeiten kennt, wird es auch während der Season of GO wieder jede Menge Events geben. Allen voran erwartet euch direkt zum Beginn der Saison das große Pokémon GO Fest 2022. Folgende Events sind außerdem bereits bekannt:

Datum Event 04. Juni 2022 –

05. Juni 2022 Pokémon GO Fest 2022 07. Juni 2022 –

12. Juni 2022 Abenteuerwoche 16. Juni 2022 –

30. Juni 2022 Crossover-Event zum

Pokémon-Sammelkartenspiel 25. Juni 2022 Community Day Juni 17. Juli 2022 Community Day Juli 13. August 2022 Community Day August

Alle neuen Pokémon und Spawns zur Season of GO

Während der Season of GO werdet ihr in der Wildnis, aber auch in den Eiern, wieder auf veränderte Spawns treffen. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar dem einen oder anderem schillernden Exemplar. Alle Pokémon, die es auch als Shiny geben wird, haben wir euch daher mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns: Wie auch schon in der Alola-Jahreszeit, könnt ihr in den jeweiligen Lebensräumen auch auf verschiedene wilde Spawns treffen. Haltet nach folgenden Ausschau:

Gebiet Pokémon Städte Rattfratz*

Smogon*

Griffel*

Bronzel*

Glibunkel*

Nagelotz*

Galar-Flunschlik* Wälder Myrapla*

Ultrigaria*

Tangela*

Pottrott*

Knilz

Kikugi*

Mangunior* Gebirge Sandan*

Onix*

Phanpy*

Stollunior*

Knacklion*

Hippopotas*

Golbit Strände und

Gewässer Tentacha*

Kraby*

Seeper*

Felino*

Krebscorps

Seemops*

Araqua Nordhalbkugel Ledyba*

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Wadribie

Kaumalat*

Sesokitz (Sommer) Südhalbkugel Webarak*

Larvitar*

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Unratütox*

Sesokitz (Winter)

Pokémon aus Eiern: Und auch aus den 2-, 5- und 10-km-Eiern sowie aus den Eiern der Abenteuer-Sync-Belohnungen werden während der Season of GO andere Pokémon schlüpfen. Auf folgende Monster könnt ihr euch freuen:

Eier Pokémon 2-km-Eier Quapsel*

Magnetilo*

Karpador*

Meditie*

Peppeck

Mangunior*

Velursi* 5-km-Eier Togepi*

Panzaeron*

Isso*

Bronzel*

Bauz

Flamiau

Robball 10-km-Eier Riolu*

Emolga

Milza*

Geronimatz*

Viscora

eF-eM

Miniras 5-km-Eier

(Abenteuer-Sync) Koknodon*

Schilterus*

Wonneira*

Mampfaxo

Kiesling

Quabbel 10-km-Eier

(Abenteuer-Sync) Dratini*

Kindwurm*

Tanhel*

Riolu*

Kapuno*

Viscora

Weitere Pokémon: Wie Niantic in ihrem Trailer zum bevorstehenden GO Fest zeigt, erwarten euch außerdem in der Season of GO das mysteriöse Igel-Pokémon Shaymin sowie die Ultrabestie Anego, eine völlig neue Art von Pokémon.

Alle Boni und Besonderheiten zur Season of GO

Selbstverständlich könnt ihr euch in der bevorstehenden Season of GO wieder über den einen oder anderen Bonus freuen. Dabei wird in der neuen Jahreszeit vor allem das Interagieren mit anderen Trainern eine Rolle spielen.

Folgende Boni wird es in der neuen Jahreszeit geben:

Lockmodule halten 1 Stunde

Beim Drehen an PokéStops bekommt ihr ein garantiertes Geschenk

Pro Tag erhaltet ihr einen zusätzlichen Spezialtausch

Beim Tauschen erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonbon

Ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen

Raids mit Freunden bringen euch einen erhöhten Bonusschaden

Eigene Pokémon machen mehr Schaden in Fern-Raids

Außerdem erwartet euch eine Änderung bei den XL-Bonbons und die GO Kampfliga startet mit Season 11 in eine neue Runde. Diese bringt euch neue Cups, wie den Fossil-Cup, Sommer-Cup und Fang-Cup.

Änderungen bei den XL-Bonbons

In der Vergangenheit konnten sich Trainer ab Level 40 die besonderen XL-Bonbons sichern. Diese benötigt ihr, wenn ihr Pokémon auf Level 50 hochpowern wollt. Mit Start der Season of GO wird der Zugang zu den XL-Bonbons herabgesetzt.

Aus diesem Grund könnt ihr euch ab dem 01. Juni 2022 bereits ab Level 31 die kostbaren Bonbons verdienen. Erhalten könnt ihr sie mit etwas Glück durch das Fangen von Pokémon, beim Verschicken oder auch durch das Tauschen der Monster.

Wie gefallen euch die Spawns und Boni der neuen Jahreszeit? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Oder hättet ihr euch für die Season of GO andere Inhalte gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im Juli findet ein großes Live-Event statt, doch unsere Umfrage zeigt, welches große Problem die Spieler mit dem GO Fest in Berlin haben.