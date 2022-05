Pokémon GO macht seine Fernraids teurer – Will, dass ihr in Gruppen raidet

Die besonderen Vergünstigungen für Fernraids in Pokémon GO fliegen raus. Dafür soll das Raiden vor Ort besser werden. Wir zeigen euch, was sich jetzt für euch ändert.

Das hat sich an Raids verändert: Am Abend des 19. Mai kündigte Entwickler Niantic Änderungen für Pokémon GO an. Einige davon traten direkt in Kraft. So ist das Kaufen eines Bundles von Fernraidpässen nun teurer. Außerdem findet ihr bald keine Fernraid-Pässe mehr in den 1-€-Boxen.

Niantic will den Fokus auf den sozialen Austausch lenken und die Raids verbessern, die Spieler vor Ort in Gruppen erleben.

Preis der Fern-Raids wird verändert

Das ist jetzt anders: Im Shop von Pokémon GO gibt es schon seit Jahren die Möglichkeit, 3 Fernraid-Pässe für 250 Münzen zu kaufen. Da ein Fernraid-Pass 100 Münzen kostet, war dieses Bundle wegen seiner Vergünstigung beliebt. Ab sofort kostet dieses Bundle 300 PokéMünzen.

Ein Blick in den Shop von Pokémon GO am 20. Mai – Der neue Preis für das Fernraid-Paket ist aktiv

Das wird sich ändern: Ab dem 23. Mai wird es in den wöchentlichen Boxen für 1 PokéMünze nicht länger Fernraid-Pässe geben. Seit Jahren konnte man sich damit jeden Montag so einen Pass sichern. Ein Feature, das Niantic auch wegen der Corona-Pandemie ins Spiel brachte, um Trainern das Raiden aus der Ferne zu erleichtern. Stattdessen gibt es in den Boxen für 1 PokéMünze ab dem 23. Mai eine „wechselnde Auswahl an Items“.

Warum Niantic das macht und was sich noch ändert

Das sagt Niantic: Im neusten Blogpost schreiben die Entwickler, dass neue Features eingeführt werden, „die den Austausch unter Pokémon-GO-Spielern erleichtern sollen“. Teilweise soll es diese neuen Features in einer separaten App geben. Nach längeren Tests sollen sie in den nächsten Monaten in Pokémon GO eingebaut werden. „Diese Features sollen die Kommunikation unter den Trainern erleichtern, die Suche nach Communitys ermöglichen und Raid-Kämpfe vor Ort lohnenswerter machen.“

Man sei sich bei Niantic bewusst, dass diese Art von Community-Features „dringend nötig“ ist.

Die Motivation dahinter ist klar: Niantic will, dass ihr mehr in Raids vor Ort raidet und nach draußen geht. Das wurde schon klar, als man den Rauch-Gegenstand so stark abschwächte. Und auch im Blogpost lässt Niantic die Motivation durchscheinen. Sie schreiben „Nun können wir es kaum erwarten, endlich wieder persönlich zusammen zu spielen.“

Doch auch für die Spieler, die keinen guten Zugang zu Arenen haben, will an etwas tun. So sollen neue Arenen in Zukunft schneller genehmigt werden.

Warum keine Raid-Pässe mehr in der 1-Münze-Box? Die Webseite Polygon stellte dem Live Game Director von Pokémon GO, Michael Steranka, die Frage, warum man die Pässe aus der 1-Münze-Box entfernt. Der erklärt:

Sich mit anderen Trainern zu treffen, ist ein wichtiger Teil der Pokémon-GO-Erfahrung, es gehört dazu, was Pokémon GO von anderen Spielen unterscheidet. Wir sind uns darüber bewusst, dass neuere Trainer oder auch Veteranen, die in den letzten zwei Jahren hauptsächlich von Zuhause aus raideten, diese Fähigkeiten und Gewohnheiten neu erlernen oder wieder erlernen müssen. Wir arbeiten an einer Reihe von sozialen Tools und Funktionen, die es den Trainern ermöglichen, leicht zu sehen, wo andere Trainer spielen und sich versammeln und anderen zu signalisieren, wo sie einen Kampf oder Raid planen. Angenommen, ihr reist für einen Community Day in eine neue Stadt und wollt euch mit Trainern aus der Umgebung treffen. Das könnt ihr alles auf einen Blick erledigen, sobald diese Tools fertig sind. Ich sollte noch hinzufügen, dass uns der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig ist – alle diese Funktionen werden optional sein und können fein abgestimmt werden. Sodass ihr entscheiden könnt, mit wem ihr welche Informationen teilt. Michael Steranka gegenüber Polygon.com

Wie gefallen euch diese Änderungen? Findet ihr es okay, dass Niantic die Preise anpasst und die Pässe aus den 1-Münze-Boxen entfernt, da das sowieso nur Corona-Boni waren? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass sich bei den Fernraid-Pässen nichts verändert und trotzdem die Trainer stärker belohnt werden, die eine Arena für Raids besuchen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.