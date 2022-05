Zum Ende der Alola-Saison wird in Pokémon GO ein großes Event stattfinden. Das bringt 4 Spezialforschungen mit, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst. Dazu gibt es Sternenstaub-Boni, neue Raids, Spawns und Eier.

Was ist das für ein Event? Am 18. Mai enthüllte Niantic das große „Alola an Alola“-Event, kurz vor dem Abschluss der Alola-Saison. Das Event startet in wenigen Tagen und ist dann bis zum Ende des Monats aktiv. Bei der Spezialforschung könnt ihr euch zwischen vier Wegen entscheiden, die euch unterschiedliche Aufgaben und Belohnungen bringen.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details zum Event.

Alola an Alola-Event in Pokémon GO

Wann geht es los? Das Event startet am Mittwoch, den 25. Mai um 10:00 Uhr. Es ist bis Dienstag, den 31. Mai um 20:00 Uhr aktiv.

Welche Boni gibt es?

Eine Sammler-Herausforderung, die euch mit 15.000 EP, 15 Superbällen und einem Wuffels belohnt

Entwickelt ihr Alola-Tragosso* zu Alola-Knogga*, erlernt es die Lade-Attacke Schattenknochen (Verursacht in Trainerkämpfen 75 Schaden, in Raids und Arenen 80 Schaden)

Doppelter Sternenstaub für das Öffnen von Geschenken

Avatar-Artikel im Shop: Bauz-Rucksack, Flamiau-Rucksack, Robball-Rucksack

Spawns: In der Wildnis trefft ihr auf

Alola-Rattfratz*

Tragosso*

Bauz

Flamiau

Robball

Peppeck

Mangunior*

Mit Glück begegnet ihr Alola-Mauzi* und Alola-Kokowei*

(Pokémon, die mit einem Stern [*] markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen)

Raids: In Raids trefft ihr während der Event-Zeit auf folgende Bosse:

Schwierigkeit Bosse 1 Alola-Rattfratz*

Alola-Kleinstein*

Alola-Digda*

Alola-Sleima*

Wuffels* 3 Alola-Raichu*

Alola-Kokowei*

Alola-Knogga* 5 Kapu-Riki

Kapu-Fala

Kapu-Toro

Kapu-Kime

Eier: In den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon stecken:

Feldforschungen: Für den Abschluss von bestimmten Feldforschungen werdet ihr mit Pokémon-Begegnungen belohnt. Dabei könnt ihr die Pokémon Bauz, Flamiau, Robball, Peppeck oder Mangunior* treffen.

Die große Spezialforschung zu Alola an Alola

Spezialforschung: Wenn ihr bis spätestens zum 1. Juni alle vier exklusiven Event-Spezialforschungen abschließt, dann erhaltet ihr eine Bonus-Spezialforschung zum Abschluss-Event. Wir zeigen euch hier, welche vier Spezialforschungen damit gemeint sind. Bei der neuen Spezialforschungen wählt ihr zwischen den Inseln Mele-Mele, Akala, Ula-Ula und Poni. Je nachdem, für welche Insel ihr euch entscheidet, verändern sich die Aufgaben und Belohnungen.

Außerdem könnt ihr im Shop Tickets für die Spezialforschung kaufen. Die kosten etwa 4,99 € (kann je nach Shop variieren). Wenn ihr alle vier Spezialforschungen abgeschlossen habt und damit die finale Forschung freischaltet, könnt ihr euch trotzdem ein Ticket kaufen. Dadurch bekommt ihr zusätzliche Belohnungen.

Spezialforschung Mele-Mele: Die Aufgaben drehen sich um „gemeinsame Momente“, indem ihr Geschenke verschickt und Schnappschüsse macht. Zu den Belohnungen gehören:

Zwei Knurspe

Ein Lockmodul

Vier Glückseier

Eine Begegnung mit Alola-Raichu*

Ein Hut für euren Avatar der aussieht wie ein Choroegel im Cheerleading-Stil

Spezialforschung Akala: Die Aufgaben drehen sich um „Abenteuer“. Ihr sollt eine bestimmte Anzahl an Kilometern laufen und PokéStops drehen. Zu den Belohnungen gehören:

Ein Rauch

Zwei Brutmaschinen

Eine Super-Brutmaschine

Eine Begegnung mit Alola-Knogga*

Ein Hut für euren Avatar der aussieht wie ein Choroegel im Hula-Stil

Spezialforschung Ula-Ula: Die Aufgaben drehen sich um das Entdecken und Fangen von Pokémon. Ihr sollt eine bestimmte Anzahl an Monstern fangen und bestimmte Würfe schaffen. Zu den Belohnungen gehören:

Ein Gletscher-Lockmodul

Ein Magnet-Lockmodul

Vier Rauch

Eine Begegnung mit Alola-Vulpix*

Ein Hut für euren Avatar der aussieht wie ein Choroegel im Flamenco-Stil

Spezialforschung Poni: Die Aufgaben drehen sich um Kämpfe. Ihr sollt Trainerkämpfe in der GO-Kampfliga gewinnen und Rocket-Bosse besiegen. Zu den Belohnungen gehören:

Ein Rocket-Radar

Drei Sternenstücke

Ein Premium-Kampf-Pass

Eine Begegnung mit Alola-Kokowei*

Ein Hut für euren Avatar der aussieht wie ein Choroegel im Buyo-Stil

Habt ihr schon einen Favoriten der möglichen Spezialforschungen? Schreibt uns doch in die Kommentare, für welche der Forschungen ihr euch entscheiden werdet und aus welchem Grund ihr das tut. Spannend ist auch die Frage, ob ihr euch ein weiteres Ticket kauft oder die Forschung kostenlos mitnehmt.

Was euch noch in den nächsten Tagen erwartet, zeigen wir euch in der Übersicht der Mai-Events in Pokémon GO.