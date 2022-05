Pokémon GO: Verschlaft das Datum für die Alola-Forschungen nicht – Sonst kostet die letzte Geld

Dazu kommen in den anderen Forschungen weitere Aufgaben wie das Verschicken von Geschenken, Siege in Raids oder das Sammeln von Kilometern und Herzen für eure Kumpel. Alles kein Hexenwerk – nur das Timing solltet ihr im Blick behalten, um euch die Bonus-Forschung zu sichern.

Wenn ihr also schon bis zum 25. Mai mit den übrigen Forschungen fertig seid, könnt ihr direkt mit der fünften Forschung anfangen. Was die Forschung bringen wird, ist derweil noch nicht bekannt.

In Pokémon GO läuft gerade die „Alola-Jahreszeit“ mit mehreren Spezialforschungen. Die solltet ihr rechtzeitig abschließen, um euch einen Bonus zu sichern.

