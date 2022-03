Pokémon GO: Spezialforschung zu Akala – Alle Aufgaben und Belohnungen

Mit Start des Schattendschungel-Events wird in Pokémon GO die neue Spezialforschung zur Insel Akala freigeschaltet. Wir von MeinMMO haben uns alle Aufgaben und Belohnungen für euch angesehen und zusammengefasst.

Um was für eine Forschung geht es? In Pokémon GO läuft derzeit die Alola-Jahreszeit, bei der sich alles um die Alola-Region drehen wird. Wie Niantic angekündigt hat, soll es während dieser Saison insgesamt vier Spezialforschungen zu den einzelnen Alola-Inseln geben.

Löst ihr diese alle rechtzeitig vor Ablauf der Saison, dann wird euch eine weitere Forschung freigeschaltet. Folgende Forschungen wird es geben:

Spezialforschung zur Insel Mele-Mele (seit 01. März verfügbar)

Spezialforschung zur Insel Akala (ab 22. März um 10:00 Uhr Ortszeit verfügbar)

Spezialforschung zur Insel Ula-Ula (ab 12. April verfügbar)

Spezialforschung zur Insel Boni (ab 10. Mai verfügbar)

Spezialforschung zum Ende der Jahreszeit (ab 25. Mai verfügbar)

Nachdem die Insel Mele-Mele bereits in den vergangenen Wochen in Pokémon GO thematisiert wurde, könnt ihr nun, mit Start des Schattendschungel-Events, die Spezialforschung zur Insel Akala finden. Die nachfolgende Übersicht zeigt euch alle Inhalte zur Forschung (via leekduck.com):

Ein Akala-Abenteuer 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Pokébälle Schließe 3 Feld-

Forsschungsaufgaben ab Begegnung mit

Pikachu Fange 7 verschiedene Arten

von Pokémon 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 500 EP, 500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Imantis.

Ein Akala-Abenteuer 2/4

Aufgabe Belohnung Nutze 4 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Parasek Fange 2 Pokémon

vom Typ Wasser Begegnung mit

Mamolida Mache 3 Schnappschüsse

von Feuer-Pokémon Begegnung mit

Alola-Knogga

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 500 EP, 500 Sternenstaub und eine Lade-TM.

Ein Akala-Abenteuer 3/4

Aufgabe Belohnung Mache 5 Power-Ups

bei Pokémon 7 Himmihbeeren Laufe 2 km 10 Pokébälle Mache 3 Schnappschüsse

von wilden Pokémon 10 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub und einen Premium-Raid-Pass.

Ein Akala-Abenteuer 4/4

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke

an Freunde 10 Superbälle Fange 15 Pokémon 7 Sananabeeren Gewinne einen Raid Begegnung mit

Alola-Digda

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 8.000 EP, 3.000 Sternenstaub und 15 Hyperbälle.

Wie ihr es von anderen Spezialforschungen kennt, habt ihr zum Lösen der Aufgaben unbegrenzt Zeit. Es lohnt sich jedoch, die kommenden Wochen zu nutzen, wenn ihr euch die zusätzliche Forschung am Ende der Jahreszeit sichern wollt.

Diese könnt ihr alternativ zu gegebener Zeit aber auch für etwa 5 € im Spiel kaufen. Ab dem 12. April 2022 wird euch dann aber erstmal die nächste Spezialforschung zur Alola-Insel Ula-Ula zur Verfügung stehen.