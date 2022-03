In dieser Übersicht hier zeigen wir euch alles, was ihr zur Mele-Mele-Spezialforschung wissen müsst.

Was ist das für eine Forschung? Niantic bestätigte bereits vier Spezialforschungen, die ihr in der Alola-Jahreszeit lösen könnt. Knackt ihr sie alle, schaltet ihr damit die fünfte Forschung als Bonus-Spezialforschung frei. Die Forschungen sind:

Die neue Spezialforschung zur Insel Mele-Mele läuft in der Alola-Jahreszeit von Pokémon GO . Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen, damit ihr die Quests leicht lösen könnt.

