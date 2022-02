Pokémon GO: Community Day im März mit Sandan und Eier-Bonus

Der Community Day im März 2022 bei Pokémon GO läuft mit Sandan und Alola-Sandan und bringt euch einen Eier-Bonus mit. Wir zeigen euch hier alle Inhalte des Events mit Datum und Shinys.

Was ist neu? Passend zur Ankündigung der neuen Alola-Jahreszeit, verriet Niantic auch endlich mehr Details über den kommenden Community Day. Der läuft im März mit den Maus-Pokémon Sandan und Alola-Sandan. Dazu gibt es die besonderen Attacken Nachthieb und Dunkelklaue, die die Pokémon erlernen können.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum C-Day im März wissen müsst.

C-Day im März 2022 – Alle Infos

Wann geht es los? Der Community Day mit Sandan findet am Sonntag, dem 13. März 2022 statt. Die Daten für die C-Days im März, April und Mai kündigte Niantic bereits an. Am 13. März läuft das Event wieder von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. So wie ihr das gewohnt seid.

Welche Pokémon gibt es? Sandan und Alola-Sandan. Beide könnt ihr mit Glück in ihrer schillernden Form fangen. In der Grafik seht ihr, wie sich die schillernden Pokémon von der normalen Version unterscheiden.

Sandan und Sandamer sowie Alola-Sandan und Alola-Sandamer

im Shiny-Vergleich

Welche besonderen Attacken gibt es? Entwickelt ihr Sandan während des Events oder bis zu zwei Stunden später zu Sandamer, erlernt Sandamer die Lade-Attacke Nachthieb. Sie verursacht in Trainer-Kämpfen, Raids und Arena-Kämpfen 50 Schaden.

Entwickelt ihr Alola-Sandan während des Events oder bis zu zwei Stunden später zu Alola-Sandamer, dann erlernt Alola-Sandamer die Sofort-Attacke Dunkelklaue. Sie verursacht in Trainerkämpfen 6 Schaden und in Raids und Arena-Kämpfen 9 Schaden.

Welche Event-Boni gibt es? Während des Events wirkt sich ein Bonus auf eure Eier in den Brutmaschinen aus. Packt ihr während des Sandan-C-Days Eier in Brutmaschinen, dann schlüpfen sie viermal so schnell. Dazu halten Lockmodule und Rauch für drei Stunden an und ihr erhaltet Überraschungs-Begegnungen bei Schnappschüssen.

Was wissen wir zum 1-€-Ticket? Wie immer gibt es zum Community Day auch ein Ticket im Shop für etwa 1 € zu kaufen, um euche eine Spezialforschung freizuschalten. Es nennt sich diesmal „Sand und Schnee“ und spielt auf die beiden Sandan-Formen an. In der Regel sollt ihr eine gewisse Menge Pokémon fangen und verschicken und besondere Würfe landen, um belohnt zu werden. Zum C-Day findet ihr hier auf MeinMMO vor dem Start des Events einen Artikel mit allen Inhalten des Tickets.

Event-Boxen: Im Shop findet ihr passend zum C-Day eine Box für 1280 Münzen, die euch mit 50 Hyperbällen, 3 Super-Brutmaschinen, 5 Glücks-Eiern und einer Top-Lade-TM versorgt. Dazu gibt es auch eine kostenlose Box mit 30 Hyperbällen.