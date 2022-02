Pokémon GO: Termine für Community Days im März, April und Mai stehen fest

In Pokémon GO stehen jetzt die Termine für die Community Days der nächsten Monate fest. Im März, April und Mai könnt ihr euch also wie gewohnt auf einen Community Day pro Monat freuen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wann finden die Community Days statt? Pokémon GO hat nun über ihre Website die Termine der nächsten Community Days bekannt gegeben. Ihr dürft euch also folgende Dates in eurem Kalender freihalten:

Sonntag, den 13. März 2022

Samstag, den 23. April 2022

Samstag, den 21. Mai 2022

Um welche Pokémon sich die jeweiligen Community Days drehen, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Einige Trainer im reddit spekulieren derzeit stark auf Staralili vom Typ Flug und Normal, bestätigt ist das bisher aber nicht, es handelt sich lediglich um eine häufig auftauchende Spekulation.

Was ist ein Community Day? Bei diesem Feature von Pokémon GO handelt es sich um gewisse Tage, bei denen ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Für einige Stunden könnt ihr das Taschenmonster dann wesentlich häufiger einfangen und auch die Shiny-Chance ist erhöht.

Außerdem halten Rauch-Gegenstände als auch Lockmodule für gewöhnlich länger und ein anderer Bonus, wie beispielsweise mehr Bonbons, ist an diesem Tag aktiv. Dazu kann das Pokémon, welches an diesem Tag im Fokus steht, immer eine besondere Attacke lernen.

Wann gibt es mehr Informationen? Bald endet die Jahreszeit der Herkunft, aber wie geht es weiter? Das sollen die Trainer bald in einem Update zu der kommenden Jahreszeit erfahren. In dem gleichen Update soll es dann auch offizielle Informationen zum Community Day im März geben.

Wann es weitere Details zu den Tagen im April und Mai gibt, ist aber aktuell noch unbekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es mehr zu erzählen gibt.

Unklar ist es auch, ob es dazwischen noch einmal einen Community Day-Classic geben wird, wie er erst vor kurzem stattfand.

Die Community vermutet ein weiteres Event

Wie reagieren die Spieler? Im reddit wird das neueste Update zu den Community Days bereits heiß diskutiert. Doch neben verschiedenen Vermutungen dazu, welche Pokémon an den Community Days auf uns warten, fällt den Fans noch etwas auf.

Einige Spieler wundern sich darüber, warum der Community Day im April erst so spät ist und auf einen Samstag fällt, wenn der Tag im Mai ebenfalls ein Samstag ist. Viele Fans vermuten daher, dass es ein Oster-Event geben wird, und Niantic nicht will, dass dieses mit dem Community Day kollidiert.

ZlaRaca schreibt: “Es wird vermutlich ein Oster-Event geben im April, und weil Ostern immer sonntags ist, fällt der Community Day dann auf einen Samstag.”

JRE47 schreibt: “Es ist immer gut, das Datum für solche Events so lange im Voraus zu kennen. Vor allem, weil Niantic sonst eher spärlich kommuniziert.”

TheRealHankWolfman bezieht sich auf die Classic Days: “Der klassische Community Day für Bisasam war ein Test und wurde separat angekündigt. Nur weil hier keiner aufgezählt ist, heißt das nicht, dass es keinen geben wird. Sie kündigen ihn vielleicht nur als eigenes Event an.”

Was haltet ihr von den Spekulationen der Fans? Freut ihr euch auf die Community Days? Mit welchen Pokémon rechnet ihr zu den besonderen Tagen und gibt es vielleicht welche, die ihr überhaupt nicht haben wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir sind auf eure Meinung gespannt.

