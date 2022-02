Pokémon GO: Wichtiger Tipp für die Entwicklung mit Flabébé – Warum ihr Flabébé erst entwickeln solltet, bevor ihr Herzen sammelt

In Pokémon GO gibt es anlässlich des Valentinstags-Events das Pokémon Flabébé. Es kann zu Floette und danach zu Florges entwickelt werden. Aber ihr müsst dafür Herzen sammeln und dabei müsst ihr etwas wichtiges beachten. Wir von MeinMMO geben euch dazu die wichtigsten Tipps.

Was ist das für ein Pokémon? Flabébé ist ein Pokémon des Typs Fee aus der 6. Generation von Pokémon. Ihr könnt ihm in Pokémon Go in seinen fünf nunterschiedlichen Formen begegnen. Erfahrt dazu mehr in unserem Artikel zu dem Valentinstags-Event in Pokémon Go.

Das ist für die Entwicklung von Flabébé und Floette notwendig

Für die Entwicklung sind folgende Vorraussetzungen zu erfüllen:

von Flabébé zu Floette: 25 Bonbons

von Floette zu Florges: 100 Bonbons, als Kumpel

Was ihr beachten müsst, ist folgendes:

Tipp: Ihr könnt die Herzen für Florges erst sammeln, wenn ihr euer Flabébé bereits zu Floette entwickelt habt. Wenn ihr Flabébé als euren Kumpel eingestellt habt, werden die Herzen nicht für die letzte Entwicklung angerechnet.

So könnt ihr mit eurem Kumpel Herzen verdienen:

geht zusammen spazieren (jeweils 2 km): ♥♥♥

gib deinem Kumpel einen Snack: ♥♥♥

spielt zusammen: ♥

kämpft gemeinsam: ♥♥♥

mach einen Schnappschuss: ♥

besucht einen neuen Ort: ♥

Ihr könnt diese Aktivitäten jeden Tag wiederholen, um Herzen zu verdienen.

Habt ihr euer Flabébé bereits entwickelt oder müsst ihr noch weiter Herzen sammeln, bis ihr die Entwicklung durchführen könnt? Auf welche Formen von Flabébé seid ihr bisher getroffen? Lasst es uns gerne in den Kömmentaren wissen!

