Pokémon GO Tour Johto 2022: Alles zu Ticket, Boni und goldener/silberner Edition

In Pokémon GO startet bald die Johto-Tour 2022. Wir von MeinMMO haben für euch alle Infos rund um das Ticket, die Spawns, die goldene und silberne Edition sowie alle bekannten Boni zusammengefasst.

Was ist die “Pokémon GO Tour: Johto”? Bei der Pokémon GO Tour: Johto handelt es sich um ein besonderes eintägiges Event, welches im Februar stattfindet. Dieses läuft ganze 12 Stunden und ist der krönende Abschluss der aktuellen Saison, der Jahreszeit der Herkunft.

Wie der Event-Name bereits erahnen lässt, dreht sich dabei alles um die Johto-Region und den damit verbundenen Pokémon. Bereits im vergangenen Jahr gab es ein ähnliches Event, bei dem die Kanto-Region im Mittelpunkt stand. Zu diesem feierten alle fehlenden schillernden Pokémon aus Kanto ihr Debüt im Spiel.

Auch bei der Johto-Tour könnt ihr euch über viele neue Shinys freuen. Außerdem erwarten euch besondere Spawns und Boni. Wir haben für euch nachfolgend alle Infos rund um das Johto-Event zusammengefasst (via pokemongolive.com).

Wann findet die Johto-Tour statt? Die Pokémon GO Tour: Johto startet am Samstag, den 26. Februar 2022, um 09:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann 12 Stunden Zeit alle Vorteile zu nutzen, bis es um 21:00 Uhr Ortszeit wieder endet.

Pokémon GO Tour Johto 2022: Ticket und Preise

Wer kann am Event teilnehmen? Grundsätzlich kann an der Pokémon GO Tour Johto jeder Trainer teilnehmen, aus allen Teilen der Welt. Allerdings sind nicht alle Event-Inhalte kostenlos erhältlich. Wer diesen Tag also besonders nutzen möchte, kann sich zusätzlich ein Ticket kaufen, was ihm weitere Besonderheiten freischaltet.

Wo könnt ihr das Ticket bekommen? Das Ticket für die Johto-Tour ist bereits seit Dezember im Ingame-Shop verfügbar. Um es euch kaufen zu können, müsst ihr also nur den Shop im Spiel öffnen und unterhalb der Boxen die Kategorie “Weltweite Events” suchen. Dort ist das entsprechende Ticket für die Johto-Tour hinterlegt und ihr müsst euren Kauf nur noch abschließen.

Wie teuer ist das Event-Ticket zur Johto-Tour? Das Ticket zur Pokémon GO Tour: Johto kostet einmalig knapp 12 Euro im Ingame-Shop.

Welche Inhalte könnt ihr durch den Ticket-Kauf erwarten? Das Event-Ticket zur Johto-Tour bringt euch an diesem Tag besondere Spawns. Dabei wird zwischen der silbernen und goldenen Edition unterschieden, welche ihr kurz vor Beginn des Events wählen könnt. Außerdem erwarten euch zahlreiche Boni sowie eine exklusive Spezialforschung.

Wer sein Ticket noch bis zum 10. Februar 2022 kauft, erhält zusätzlich eine kostenfreie befristet Forschung für den Monat Februar, die euch ebenfalls zahlreiche Items, Pokémon-Begegnungen sowie Sternenstaub und Erfahrungspunkte bringt.

Alle Spawns und Boni zur Johto-Tour ohne Ticket

An der gesamten Johto-Tour könnt ihr natürlich auch ohne einen Ticketkauf teilnehmen. Also egal, ob ihr ein Ticket besitzt oder nicht, könnt ihr euch auf folgende Besonderheiten während des gesamten Events freuen:

eine befristete Forschung zu Trainerkämpfen

eine befristete Forschung zur Begegnung mit Raikou, Entei und Suicune

keine Kilometer-Anforderung beim Entwickeln von Nachtara und Psiana bis 23:00 Uhr Ortszeit

Johto-Pokémon spawnen in der Wildnis

exklusive Johto-Pokémon schlüpfen aus 2- und 7-km-Eiern

veränderte Raid-Bosse passend zur Johto-Tour

besondere Event-Attacken zur Johto-Tour für Meganie, Tornupto, Impergator, Despotar, Psiana, Nachtara, Mamutel, Lugia und Ho-Oh

tägliches Limit von 6 Spezial-Tausch

trefft mit etwas Glück ein schillerndes Farbeagle

Farbeagle normal (links) und als Shiny (rechts)

Pokémon in der Wildnis und aus Eiern zur Johto-Tour 2022

Für alle Trainer wird während der Johto-Tour der Inhalt der Eier sowie die wilden Spawns angepasst. Dabei könnt ihr euch in der Wildnis und in 7-km-Eiern auf Pokémon freuen, die als Erstes in der Johto-Region entdeckt wurden. Welche Monster euch aus den 7-km-Eiern konkret erwarten ist noch nicht bekannt. Folgende Pokémon könnt ihr während des Events in der Wildnis fangen:

Golbat

Duflor

Quaputzi

Flegmon

Onix

Chaneira

Seemon

Sichlor

Evoli

Porygon

In den 2-km-Eiern findet ihr folgende Pokémon:

Pichu

Pii

Fluffeluff

Togepi

Rabautz

Elekid

Magby

Kussilla

Die Raid-Bosse zur Johto-Tour 2022

Neben den wilden Spawns und den Inhalten der 2- und 7-km-Eier werden während des Johto-Events auch die Raid-Bosse angepasst. Auf folgende Pokémon könnt ihr euch am 26. Februar 2022 zwischen 09:00 Uhr und 21:30 Uhr Ortszeit freuen:

Raid Pokémon Level-1-Raids noch nicht bekannt Level-3-Raids noch nicht bekannt Level-5-Raids Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh Mega-Raids Mega-Ampharos

Außerdem wurden für die Pokémon GO Tour: Johto auch regionale Pokémon wie Corasonn in den Raids angekündigt. Welches Monster dann in welcher Raid-Stufe zu finden ist, wurde allerdings bisher noch nicht bekannt gegeben.

Corasonn normal (links) und als Shiny (rechts)

Die goldene und silberne Edition

Wer sich ein Ticket für die Pokémon GO Tour: Johto sichert, der kann sich über weitere Spawns freuen. Hierzu müsst ihr euch vor Beginn des Events zwischen der goldenen und silbernen Edition entscheiden. Beide beinhalten unterschiedliche exklusive Spawns, die ihr durch das Setzen eines Rauchs anlocken könnt.

Goldene Edition: In der goldenen Edition könnt ihr somit auf Webarak, Skorgla, Teddiursa und Mantax treffen. Außerdem habt ihr bei Webarak, Fluffeluff, Natu, Sonnkern, Traunfugil, Woingenau, Skorgla, Pottrott, Teddiursa, Quiekel, Mantax und Ho-Oh eine höhere Shiny-Chance.

Silberne Edition: Die silberne Edition bringt euch durch den Rauch die exklusiven Pokémon Ledyba, Botogel, Panzaeron und Phanpy. Bei Ledyba, Pii, Mogelbaum, Yanma, Tannza, Botogel, Panzaeron, Hunduster, Phanphy, Miltank, Larvitar und Lugia sind außerdem eure Shiny-Chancen erhöht.

Beide Editionen: In beiden Editionen könnt ihr darüber hinaus häufiger auf die schillernden Exemplare von Endivie, Feurigel, Karnimani und Hoppspross treffen.

Darüber hinaus spawnen weitere Monster der Johto-Region in der Wildnis und lassen sich in Raids und Eiern finden. Alle Pokémon der Johto-Tour sind außerdem in ihrer schillernden Form verfügbar, so auch Icognito G, O, T, U, R, J.

Alles was ihr zur goldenen und silbernen Edition wissen müsst und was ihr bei eurer Wahl beachten solltet, haben wir euch in unserem dazugehörigen Artikel erklärt:

Pokémon GO: Johto-Tour kommt in goldener und silberner Edition – Diese Monster kriegt ihr

Alle Boni mit Ticket zur Pokémon GO Tour: Johto 2022

Neben zahlreichen Spawns der goldenen und silbernen Edition, können sich Ticket-Inhaber auch über eine Vielzahl an Boni freuen, die wir euch nachfolgend zusammengefasst haben:

eine exklusive Spezialforschung Belohnung ist eine Begegnung mit Celebi, was eine Eventattacke beherrscht, wenn die Forschung während des Events gelöst wird

nach Abschluss der Spezialforschung bekommt ihr Zugang zu einer Meisterwerk-Forschung

stündliche Sammler-Herausforderungen

Sammler-Herausforderungen zu verschiedenen Mottos: Gold, Silber, Spezial, Entwicklung, Raid

Eier können viermal so schnell gebrütet werden

doppelte Bonbons für das Ausbrüten

zusätzliche Bonbons beim Fangen von Monstern der Johto-Region

9 kostenlose Raid-Pässe an Arenen

Event-Sticker

exklusive Ingame-Medaille zum Event

kostenlose Event-Box im Ingame-Shop mit 3 Fern-Raid-Pässen

Schnappschüsse bringen euch eine Überraschung

Wie findet ihr die Spawns, Raid-Bosse und Boni zur Pokémon GO Tour: Johto? Werdet ihr euch ein Ticket kaufen oder spielt ihr an diesem Tag lieber kostenlos? Und welches Monster wollt ihr euch gern als Shiny sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

