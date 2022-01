In Pokémon GO sind alle Events im Februar 2022 mit Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden und legendären Raidbossen wie Deoxys, Ho-Oh, Regirock, Registeel und Mega-Ampharos bekannt. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im Februar erwartet.

Was zeigt die Übersicht? Im Februar 2022 erwarten euch wöchentliche Events wie Rampenlicht-Stunden oder Raid-Stunden. Dazu kommen Themen-Events wie das Mondneujahr, Valentinstag oder die Vorbereitung zur Johto-Tour, die über mehrere Tage aktiv sind.

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alle Termine der Events in der Übersicht. Damit seid ihr für den Monat Februar bestens vorbereitet. Wir halten die Liste hier für euch aktuell und passen sie an, sobald neue Events bekannt sind. Nutzt die Übersicht hier als Anlaufstelle für die Events in den nächsten Wochen.

Februar-Events 2022 in der Übersicht

Alle Events im Februar: In der folgenden Tabelle seht ihr alle Termine zu den bisher bekannten Events und den dazugehörigen Namen, die für Februar 2022 geplant sind. Unterhalb der Tabelle gehen wir auf die Events näher ein, die sich für euch lohnen.

Zeitraum Event Bis 1. Februar Forschungsdurchbruch

mit Onix* 1. Februar bis

1. März Forschungsdurchbruch

mit Psiau* 1. Februar bis

7. Februar Event: Mondneujahr 1. Februar bis

9. Februar Raids mit Regirock*

(lernt Erdbeben) 1. Februar bis

15. Februar Mega-Raids mit

Mega-Hundemon 1. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Leufeo und EP 2. Februar Raid-Stunde mit

Regirock* Bis 7. Februar PvP: Hyperliga 7. Februar bis

21. Februar PvP: Superliga &

Love Cup 8. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Parfi und Sternenstaub 9. Februar Raid-Stunde mit

Registeel* 9. Februar bis

16. Februar Raids mit Registeel*

(lernt Blitzkanone) 10. Februar bis

14. Februar Event: Valentinstag 12. Februar Community Day mit

Hoppspross 15. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Smogon* und EP 15. Februar bis

1. März Mega-Ampharos in

Mega-Raids 16. Februar Raid-Stunde mit

Deoxys (Normalform)* 16. Februar bis

19. Februar Raids mit Deoxys (normal)*

in Stufe-5-Raids 16. Februar bis

1. März Erhaltet bis zu 2 kostenlose

Raid-Pässe täglich 18. Februar bis

25. Februar Event: Vorbereitung auf Johto-

Tour 19. Februar bis

22. Februar Raids mit Deoxys (Angriffsform)*

in Stufe-5-Raids 21. Februar bis

28. Februar PvP:

Superliga

Meisterliga

Hyperliga

Johto-Cup 22. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Voltobal* und Bonbons 22. Februar bis

25. Februar Raids mit Deoxys (Verteidigungsform)*

in Stufe-5-Raids 23. Februar Raid-Stunde mit

Deoxys (Verteidigungsform)* 25. Februar bis

1. März Raids mit Deoxys (Initiativeform)*

in Stufe-5-Raids 26. Februar Pokémon GO Tour: Johto 26. Februar Raids mit

Raikou*

Entei*

Suicune*

Lugia*

Ho-Oh*

Zur Johto-Tour Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Welche Events lohnen sich im Februar 2022 besonders?

Die Themen-Events: Vor allem die Johto-Tour kann sich für euch lohnen. Da werden ausgewählte Shinys häufiger in der Wildnis erscheinen und es gibt starke Boni, die ihr ausnutzen könnt. Die Johto-Tour wird kostenlos spielbar sein, allerdings bekommt ihr mehr Inhalte, wenn ihr euch ein kostenpflichtiges Ticket kauft. Was ihr zur Johto-Tour wissen müsst. Zu den weiteren Themen-Events im Februar gibt es schon ein paar Infos:

Mondneujahr ab 1. Februar: Hierzu gibt es noch keine Infos von Niantic, außer, dass das Event bis zum 7. Februar läuft. Im letzten Jahr waren rote Pokémon, Glücks-Boni, eine Forschung mit Tauros und eine neue Mega-Entwicklung im Fokus.

Valentinstag: Das Event läuft vom 10. Februar bis 14. Februar. Niantic teasert an, dass ein Fee-Pokémon mit seiner Entwicklungsreihe das erste Mal in Pokémon GO erscheint. Das würde auch zu einem Fund der Dataminer passen. Trainer glauben, dass sie das Valentinstag-Pokémon für 2022 schon gefunden haben – und das wird cremig.

Vorbereitung auf Johto-Tour: Vom 17. Februar bis zum 25. Februar läuft das Event. Niantic erklärt, dass sich hier alles um Pokébälle dreht. Wer also bei der Johto-Tour mitmacht und viel fangen will, kann sich beim Vorbereitungsevent seine Item-Sammlung mit Bällen vollstopfen.

Raids: Spannend dürften vor allem die Raids mit Deoxys werden. Denn zum ersten Mal könnt ihr schillernden Deoxys in der Angriffsform, der Verteidigungsform und der Initiativeform begegnen. Dazu spendiert euch Niantic ab dem 16. Februar täglich bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr Fotoscheiben von Arenen dreht.

Die Mega-Raids mit Hundemon und Ampharos solltet ihr mitnehmen, denn sie sind auch in Raids starke Angreifer.

Rampenlicht-Stunden: Die Rampenlicht-Stunden im Februar sind leider nichts, was wir an dieser Stelle besonders empfehlen müssten.