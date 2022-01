Pokémon GO startet nächste Woche Event mit Promo-Codes und YouTubern

In Pokémon GO wird es am 4. Februar für euch interessant, denn dann läuft ein Event während der Mobile Games Show, das euch mit Promo-Codes versorgen wird. Wir zeigen euch hier, was wir zu den Geschenken wissen und wann ihr dabeisein sollt.

Was ist das für ein Event? Am 4. Februar startet die erste “Mobile Games Show” und Pokémon GO ist eines der Spiele, die dabei im Spotlight stehen. Bei dem Event treten namhafte YouTuber gegeneinander an. Begleitet wird das Ganze von Ballons, die euch eine Woche lang mit Geschenken versorgen und einer Übertragung, die Promo-Codes zeigt.

Wir zeigen euch alles, was wir bisher zum Event wissen und wann ihr eure Boni abholen könnt.

Mobile Games Show mit Pokémon GO

Wann kommen Geschenk-Ballons? Von Montag, dem 31. Januar, bis Freitag, den 4. Februar, wird ein Ballon euch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) Geschenke bringen. Welche Inhalte in den Präsenten stecken, ist bisher unklar.

Wann gibt es Promo-Codes? Am 4. Februar um 18:00 Uhr beginnt die Übertragung der Mobile Games Show auf Twitch und YouTube. In der Presse-Mitteilung heißt es, dass während der Show immer wieder Codes im YouTube-Livestream geteilt werden, die euch Rauch, Lockmodule und PokéBälle bringen.

Was passiert bei der Show? Die Mobile Games Show wird von Google Play zusammen mit der Agentur Instict3 organisiert. Während des Events treten die Influencer Shurjoka, Rezo, Julien Bam und Kalle in Zweier-Teams gegeneinander an.

Die Teams treten in Ingame-Aufgaben und Real-Life-Herausforderungen basierend auf Pokémon GO, League of Legends: Wild Rift und den Indie-Spielen Gumslinger und Cats in Time gegeneinander an. In Pokémon GO spielen sie in den Disziplinen Fangen, Kämpfen und PokéBälle werfen. Während der Show könnt ihr mit Abstimmungen bei der Show mitmachen.

Außerdem hat die Band Glasperlenspiel einen Auftritt beim Event.

Wie kann man zugucken? Übertragen wird das Event sowohl auf dem Twitch-Kanal von Rezo als auch auf dem YouTube-Kanal von Papfi.

Lohnt sich das mitmachen? Grundsätzlich habt ihr wenig Aufwand und könnt euch dabei Items wie Rauch, PokéBälle oder Lockmodule sichern. Allein deshalb lohnt sich das “Event” für euch schon. Wir werden euch am Freitagabend hier auf MeinMMO mit den neusten Infos zum Event begleiten und die Promo-Codes schnell mit euch teilen.

Wenn ihr also die Show nicht sehen wollt, könnt ihr einfach unseren Event-Artikel im Blick behalten und euch darüber die Codes sichern.