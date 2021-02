Pokémon GO: Mondneujahr-Event bringt Tauros und neues Mega-Pokémon

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Event zum Mondneujahr 2021. Während das läuft, könnt ihr Tauros durch eine Forschung erhalten. Außerdem gibt es Boni für Glückspokémon und Garados als Mega-Entwicklung.

Um was geht es? Wie auch im letzten Jahr feiert Niantic im Spiel das Mondneujahr. Bisher wusste man wenig darüber, nun rückten die Entwickler mit Details raus.

Euch erwarten viele rote Pokémon

Glücks-Boni

Eine begrenzte Forschung mit Tauros

Die Mega-Entwicklung von Garados wird erstmals freigeschaltet

Wir zeigen euch hier die Details zum Event und was da genau auf euch zukommt.

Das Lunar-Event im Februar 2021

Wann läuft das? Das Mondneujahr-Event läuft von Dienstag, dem 9. Februar 2021 um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 14. Februar um 13:00 Uhr Ortszeit.

In der Wildnis: Wenn ihr während des Events Pokémon GO spielt, dann trefft ihr in der Wildnis mehr Pokémon, die rötlich gefärbt sind. Das sind:

Krabby

Goldini

Magmar

Karpador

Miltank

Meditie

Floink

und weitere

Wer Glück hat, soll sogar in der Wildnis auf Garados treffen und kann, laut Niantic, auch die Shiny-Form von Garados in der Wildnis fangen.

Mit Glück begegnet euch das rote Garados sogar in der Wildnis.

Quests und Eier: Für euch wird es Feldforschungen geben, die euch mit Mauzi, Alola-Mauzi, Galar-Mauzi, Meditie und Miltank belohnen.

In den Eiern 5-KM-Eiern verstecken sich Pokémon, die im Zusammenhang mit dem Mondneujahr stehen. Das sind Rattfratz, Rettan, Menki, Ponita, Voltilamm, Hunduster, Miltank, Flemmli, Kindwurm, Haspiror, Floink und Leufeo.

Raids: In den Raid-Kämpfen werdet ihr ab dem 9. Februar zum Event-Start auf neue Bosse treffen. Das sind:

Raidstufe Raidbosse 1 Meditie

Kanivanha

Zwirrlicht

Pionskora

Flampion 3 Miltank

Octillery

Lohgock

Camerupt

Absol 5 Latios und Latias Mega Tauboss

Ampharos

Garados

So gibt’s Tauros: Während des Mondneujahr-Events läuft eine befristete Forschung, die euch mit Tauros belohnt. Das ist eigentlich ein regionales Pokémon, das nur in Nord-Amerika auftaucht.

Eure Glücksboni erklärt

Neben diesen Änderungen an den Pokémon, verändert Niantic auch Funktionen bei Geschenken, Glücksfreunden und Glückspokémon. Bedenkt, dass diese nur während des Mondneujahr-Events 2021 aktiv sind.

Geschenke von Freunden enthalten mehr Pokébälle

Die Chancen, Glücksfreunde zu werden, steigen

Wenn ihr mit Freunden Pokémon tauscht, sind die Chancen auf Glückspokémon erhöht

Die Tauschdistanz wird vom 8. Februar um 22:00 Uhr bis zum 15. Februar um 22:00 Uhr auf 40 KM erhöht

Wie gefällt euch das Event zum Mondneujahr 2021 in Pokémon GO? Gefallen euch die Boni mit Tauros und dem roten Garados oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Mit unserer Übersicht zu allen Events im Februar 2021 bei Pokémon GO verpasst ihr kein wichtiges Ereignis.