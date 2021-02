Im Februar 2021 erwarten euch in Pokémon GO einige Events. Von der Kanto-Tour bis zum Community Day. Doch welche lohnen sich? Seht es hier in der Übersicht.

Was ist los in Pokémon GO? Die Entwickler von Niantic haben bereits einige Events angekündigt, an denen ihr Spieler im Februar 2021 teilnehmen könnt. In dieser Übersicht wollen wir euch alle Ereignisse zeigen, die in den nächsten Wochen auf euch zu kommen.

Für die besonders lohnenswerten Events geben wir eine Erklärung. Wir werden diesen Artikel regelmäßig für euch aktualisieren. Aus Erfahrung wissen wir, dass Niantic im Laufe des Februars noch weitere Ereignisse ankündigen könnte.

Alle Events im Februar 2021: In der folgenden Tabelle listen wir euch jedes Event mit Start- und End-Termin auf. Unterhalb der Tabelle erfahrt ihr im Detail mehr zu manchen Events.

Zeitraum Event 31. Januar bis

4. Februar Raikou in Raids 1. Februar bis

1. März Relaxo als Forschungs

-Durchbruch 2. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Rettan 2. Februar bis

7. Februar Rocket-Event 3. Februar Raid-Stunde 4. Februar bis

9. Februar Suicune in Raids 7. Februar Community Day mit

Roselia 8. Februar bis

15. Februar Love-Cup in der GO Liga 9. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Miltank 9. Februar bis

14. Februar Mondneujahr-Event mit

roten Pokémon 9. Februar bis

20. Februar Latias und Latios

in Raids 9. Februar bis

20. Februar Tauboss, Ampharos

und Überraschungs-Pokémon

in Mega-Raids 10. Februar Raid-Stunde 14. Februar bis

18. Februar Valentinstag-Event 16. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Liebiskus 17. Februar Raid-Stunde 20. Februar Pokémon GO-Tour: Kanto 20. Februar bis

1. März Arktos, Zapdos, Lavados

und Mewtu in Raids 20. Februar bis

1. März Bisaflor, Glurak (X und Y) und Turtok

in Mega-Raids 23. Februar Rampenlicht-Stunde mit

Pikachu 24. Februar Raid-Stunde

Die Highlights im Februar 2021 – Was ist besonders?

Wie ihr schon an der Tabelle erkennt, stehen einige spannende Inhalte im Februar 2021 an. Zwei Highlights solltet ihr aber unbedingt im Auge haben.

Warum die so wichtig sind und sich lohnen, stellen wir euch hier vor:

Die Kanto-Tour

Wann läuft das? Am 20. Februar 2021 von 9 Uhr bis 21 Uhr Ortszeit.

Warum ist das gut? Hier hat sich Niantic ein Event einfallen lassen, das sich voll um die erste Generation dreht. Da kommen Jäger und Shiny-Sammler auf ihre Kosten. Denn alle 150 Pokémon der ersten Generation sollen in der Wildnis zu finden sein. Und dazu soll es sie auch als Shiny-Variante geben.

Fangt ihr Pokémon aus der Kanto-Region, erhaltet ihr dafür auch noch mehr Bonbons.

Der „Haken“ an dem Event ist, dass es dafür ein Ticket gibt, das 12 € kostet. Das ist allerdings kein Pflichtkauf. Selbst ohne Ticket seht ihr vermehrt Pokémon aus der 1. Generation und könnt von einem erhöhten Tausch-Radius profitieren.

Was Trainer bei der Kanto-Tour mit Ticket in Pokémon GO erleben und ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr im verlinkten Beitrag.

Das lohnt sich auch

Die Rampenlicht-Stunden: Je nach Bonus lohnen sich die verschiedenen Rampenlicht-Stunden im Februar für euch.

Am 9. Februar gibt’s doppelten Sternenstaub für Fänge

Am 16. Februar gibt’s doppelte EP für Fänge

Das sind Boni, die prinzipiell jeder mitnehmen kann. Da die meisten von euch noch Leveln, sind die EP wichtig. Sternenstaub kann man ja auch nie genug haben. Ein Trainer hat übrigens schon Stufe 50 in Pokémon GO erreicht.

Fazit: Ich spiele Pokémon GO, seit es im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Besonders freue ich mich in diesem Monat auf die Kanto-Tour. Das Event wurde schon vor Wochen groß angekündigt und bringt einige Shinys mit, auf die ich es schon abgesehen habe.

Ohne Frage ist das für mich das große Highlight in diesem Monat, das ich unbedingt mitnehmen will.

Andere Events wie den Community Day mit Roselia und die Rampenlicht-Stunden nehme ich auch mit. Doch die sind für mich nicht so herausragend. Roselia ist jetzt nicht neu im Spiel und mit der reduzierten Brut-Distanz für mich keine besondere Erwähnung wert.



Auf welches der neuen Events im Februar 2021 freut ihr euch bei Pokémon GO am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

