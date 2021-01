Pokémon GO hat mit dem GO Plus und dem Pokéball Plus zwei Gadgets, die euch beim Fangen von Monstern helfen. Wir verraten euch, ob sich eine Anschaffung 2021 noch lohnt.

Um diese Gadgets geht es: Das GO Plus und der Pokéball Plus sind lizenzierte Gadgets für Pokémon GO. Sie haben jeweils einen Knopf, den ihr drücken und damit dann Pokémon fangen könnt.

Mit den Gadgets könnt ihr euer Handy in der Tasche lassen und per Knopfdruck PokéStops drehen und Monster fangen. Beim Fangen wird jeweils ein Pokéball geworfen. Bricht das Monster aus, dann flieht es.

Das GO Plus und der Pokéball Plus sind allerdings auch nicht ganz günstig. Wir zeigen euch, ob man mit den Gadgets 2021 noch spielen sollte oder ob sich sogar ein Kauf lohnt.

GO Plus und Pokéball Plus – Was können die Gadgets?

Was kann das Pokémon GO Plus? Dieses Gerät ist recht klein und passt in jede Hosentasche. Es gibt genau einen Knopf auf dem Gerät. Dieser leuchtet in unterschiedlichen Farben, je nachdem, ob ein PokéStop, Pokémon oder neues Pokémon anvisiert wurde.

Ihr könnt dann den Knopf drücken und die Aktion wird ausgeführt. Entweder wird der PokéStop oder die Arena gedreht oder es wird ein Pokéball auf das Monster geworfen.

Weitere Funktionen besitzt das GO Plus nicht. Ihr könnt also keine weiteren Dinge in der App über das Gerät steuern.

So sieht das Pokémon GO Plus aus.

Was kann der Pokéball Plus? Im Groben funktioniert der Ball genauso wie das GO Plus. Er leuchtet und mit dem Knopf oben auf dem Gadget könnt ihr dann einen PokéStop oder eine Arena drehen oder ein Pokémon fangen.

Es gibt aber kleine Unterschiede: Mit dem Pokéball Plus können PokéStops automatisch gedreht werden, wenn ihr das in den Einstellungen programmiert. Dann müsst ihr keinen Knopf mehr dafür drücken. Pokémon hingegen werden nur per Knopfdruck gefangen.

Zudem ist der Ball größer als das GO Plus. Er passt also nicht in jede Hosentasche.

Außerdem funktioniert der Pokéball Plus auch als Joystick für das Switch-Spiel „Let’s GO! Evoli/Pikachu“. Mit dem weißen Kreis in der Mitte des Balls könnt ihr auf der Switch euren Charakter steuern.

Das ist der Pokéball Plus.

Autocatch mit dem Pokémon GO Plus – Geht das? Autocatch, also dass das Gerät die Pokémon ohne Knopfdruck fängt, ist offiziell nicht möglich. Es gibt allerdings mit ein wenig technischem Verständnis die Möglichkeit, dass man das GO Plus so umlötet, dass es automatisch fängt. Dies ist von Niantic allerdings nicht gewollt, sodass wir euch diesen Schritt auch nicht empfehlen.

Pokémon GO Plus verbindet sich nicht: Das größte Problem am GO Plus, aber auch am Pokéball Plus, ist die Verbindung zu Pokémon GO. Bei zahlreichen Handys kommt es immer wieder zu Verbindungsproblemen und die Geräte lassen sich kaum oder gar nicht koppeln. Andere Handys hingegen haben keinerlei Verbindungsprobleme.

Sollte es zu diesen Verbindungsproblemen kommen, bietet sich ein Reset an. Dafür müsst ihr den kleinen Knopf auf der Rückseite des GO Plus oder des Pokéball Plus drücken. Eine genaue Anleitung findet ihr auf der Website von Niantic.

Was kosten GO Plus und Pokéball Plus? Die Verfügbarkeit der beiden Gadgets ist sehr eingeschränkt. Das GO Plus findet man beispielsweise auf Amazon nur noch von Drittanbietern und nicht mehr vom Versandriesen selbst.

Der Pokéball Plus hingegen ist auf Amazon ab dem 9. März 2021 lieferbar und kostet um die 60 Euro. Wir binden euch beide Angebote hier ein:

Aktuell bieten auch zahlreiche andere Shops die beiden Gadgets an. Hierbei handelt es sich allerdings oftmals um Fakes, die nicht offiziell lizenziert sind. Haltet also eure Augen nach den richtigen Geräten offen.

Gibt es Alternativen zum GO Plus und Pokéball Plus? Offiziell nicht. Allerdings gibt es beispielsweise das Gotcha. Dies ist ein ähnliches Gadget, welches aber nicht von Nintendo oder Niantic vertrieben wird. Pokémon GO unterstützt es offiziell nicht, doch die Verbindung funktioniert.

Hierbei gibt es allerdings oftmals das Gerücht, dass Niantic Trainer sperren wird, die solche Geräte nutzen. Bisher liegt uns von MeinMMO aber kein Fall vor, wo ein Trainer aufgrund eines Gotchas gebannt wurde. Hier solltet ihr selber entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen möchtet.

GO Plus und Pokéball Plus – Lohnen sich die Gadgets?

Das sind die Vorteile: Der große Vorteil liegt auf der Hand: Ihr könnt Pokémon fangen, ohne dabei das Handy in der Hand zu haben. Das ist vor allem nützlich, wenn ihr nicht offen mit dem Handy in der Hand durch die Stadt ziehen wollt. Lasst eure Hände in der Tasche und fangt mit dem Gerät die Pokémon.

Außerdem könnt ihr mit dem GO Plus oder Pokéball Plus eure Bälle sparen. Das Gerät wirft genau einen Ball drauf – da könnt ihr keinen Ball vorbeiwerfen oder euch ewig mit einem Pokémon aufhalten.

Wer einen PokéStop oder eine Arena direkt Zuhause hat, kann vom Gerät ebenfalls profitieren. Ihr lasst es einfach laufen, während ihr im Home-Office oder beim Entspannen auf der Couch sitzt. Das Gerät dreht für euch den PokéStop und ihr bekommt Items, ohne etwas dafür zu tun.

Das sind die Nachteile: Wer sowieso immer mit dem Handy in der Hand spielt, profitiert vom GO Plus oder dem Pokéball Plus nicht wirklich. Gleichzeitig mit der Hand fangen und ein anderes Pokémon mit dem Gerät eintüten, geht nämlich nicht. Die Gadgets brauchen immer eine gewisse Zeit, um zu realisieren, dass ihr nicht mehr selbst aktiv seid.

Außerdem sind die zahlreichen Verbindungsprobleme kritisch. So kann es sein, dass ihr euch das Gerät anschafft und am Ende nur mit Verbindungsfehlern zu kämpfen habt. Selbst wenn ihr verbunden seid, hält die Verbindung maximal eine Stunde lang. Über Nacht könnt ihr die Geräte also ohnehin nicht laufen lassen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Entwicklung der Fangchance in Pokémon GO. Fast jedes Pokémon aus der 6. Generation lässt sich schwierig fangen. Dazu kommen noch bekannte Monster wie Kramurx, Sengo, Pantimos oder Karadonis. Sie alle bleiben wohl nur äußerst selten in einem normalen Pokéball drin. Ihr müsst also damit rechnen, dass euch haufenweise Pokémon fliehen werden und ihr dafür jedes Mal einen Pokéball opfert.

Sollte man die Gadgets also benutzen? Das kommt auf die Situation an. Wenn ihr sowieso unterwegs seid und aktiv Pokémon GO spielt, dann lohnen sich GO Plus oder Pokéball Plus nicht wirklich. Ihr seid deutlich aktiver, wenn ihr mit der Hand die Pokémon fangt. Mit dem Fangtrick seid ihr hier sogar schneller.

Wenn ihr aber oft in Situationen seid, wo ihr zwar euer Handy neben euch liegen habt, aber nicht dauerhaft draufschauen könnt, dann lohnt sich ein solches Gadget durchaus. Ein schneller Knopfdruck und ihr könntet ein Pokémon fangen, das ihr ansonsten vermutlich gar nicht gesehen hättet.

Ihr solltet aber unbedingt ausprobieren, ob sich ein solches Gadget gut mit eurem Handy verbinden lässt. Wenn es dort zu großen Problemen kommt, raten wir vom Kauf ab.

Ihr wollt mehr Infos zu Pokémon GO? Schaut euch hier die besten Angreifer im Spiel an:

