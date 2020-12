In Pokémon GO wurde die 6. Generation in die Wildnis geschickt und Trainer sind fleißig dabei, ihren PokéDex mit den neuen Exemplaren zu füllen. Doch das Fangen der neuen Monster ist ungewöhnlich schwer, berichten Spieler.

Seit einigen Tagen findet ihr In Pokémon GO neue Monster. Die stammen aus der Kalos-Region – also der 6. Generation. Zeitgleich läuft das Kalos-Event, das euch mehr Pokémon aus dieser Region beschert.

Doch Trainer berichten von Problemen. Einige der neuen Pokémon sind schwer zu fangen. Ein Vogel und ein Hase werden als besonders schwierig hervorgehoben. Was ist da gerade los?

Dartiri und Scoppel – Problem-Pokémon?

Das sagen Spieler: Auf reddit gewinnt ein Thread gerade richtig viel Aufmerksamkeit bei der Community. Unter dem Titel „Hat noch jemand Schwierigkeiten damit, Pokémon der Kalos-Region zu fangen?“ fragt Trainer Trevor-on-Reddit, ob es weiteren Spielern geht wie ihm.

Er beschreibt, dass er all seine Superbälle und Hyperbälle sowie silberne Sananabeeren nutzte, um die Gen-6-Pokémon zu fangen. Doch sein Kreis beim Fangen bliebe immer rot. Ihn würde es 15 Hyperbälle und 10 Himmihbeeren kosten, um „vielleicht“ ein Igamaro zu fangen.

Viele Spieler stimmen ihm in den Kommentaren zu. Sie schreiben:

„Ich bin überrascht, dass noch nicht öfter darüber gesprochen wurde“

„Es sind der blöde Hase und das Dartiri, mit denen ich Probleme hab“

„Es wirkt schwerer als normal, aber nicht zu schlimm“

„Ja, ich hab bald alle meine Bälle verfeuert“

Diese Zwei sind besonders schwer? Über die Fang-Chancen von zwei Pokémon aus Gen. 6 ärgern sich viele Trainer. Dartiri und Scoppel.

Der Trainer oneoftheguysdownhere (via reddit) schreibt, dass er Niantic nicht verstehen könnte. Scoppel und Dartiri hätten in den anderen Spielen dieselben Fang-Chancen wie normale Spawns wie Taubsi, Raupi oder Hornliu. Warum sie in Pokémon GO so schwer zu fangen seien, versteht er nicht.

Ein anderer Trainer beschreibt, dass er die Fang-Chancen erst so hinnahm, „aber als ich einen fabelhaften Curveball auf ein Scoppel mit 95 WP warf und es aus dem Ball entwischte … das ist Wahnsinn. Ich hasse es.“

„Die Schwierigkeit der Starter scheint normal zu sein. Aber Dartiri bringt mich um!“

„Dartiri ist brutal. Ich hab elf versucht zu fangen. Fünf flohen nach dem ersten Ball und einer nach dem zweiten.“

„Ich brauchte etwa 16 fabelhafte Würfe, um heute ein Scoppel zu fangen.

Das Problem bei Dartiri: Trainer berichten, dass sie noch auf der ersten Seite der Kalos-Feier-Forschung feststecken. Eine der Aufgaben dort lautet, dass man ein Dartiri fangen soll. Dass dieses Pokémon jetzt auch noch so schwer zu fangen ist, hält viele Spieler vom Erledigen der neuen Forschung ab.

Wie kommt ihr gerade in Pokémon GO voran? Habt ihr auch bemerkt, dass Dartiri und Scoppel schwerer zu fangen sind oder ist bei euch alles normal?