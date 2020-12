Das sind die neuen Bosse: Nicht nur in der Wildnis findet ihr neue Pokémon. In den Raids erscheinen ebenfalls Pokémon aus der 6. Generation. Wir zeigen euch alle Bosse. Die Pokémon mit einem Stern können Shiny sein:

Gibt es neue Shinys? Bislang berichtet kein Trainer von einem neuen Shiny. Eine Überraschung bleibt hier also aus. Ihr müsst euch erstmal auf die neuen Pokémon in der normalen Form konzentrieren, bevor es auf Shiny-Jagd geht.

Alle Feldforschungen beinhalten neue Pokémon. Wenn ihr also in der Wildnis noch nicht genügend Bonbons davon gesammelt habt, solltet ihr die Feldforschungen abschließen.

Wie lange läuft das Event? Das Event rund um die 6. Generation ist am 2. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit gestartet. Es läuft noch bis zum 8. Dezember um 22:00 Uhr. Ihr habt also in etwa eine Woche Zeit, um die Boni auszunutzen.

In Pokémon GO ist das erste Event rund um die 6. Generation gestartet. Es bringt neue Spawns, Quests und Raids. Wir geben euch die Übersicht zum Event.

