So lohnenswert ist Quajutsu: Unter den Wasser-Startern ist Quajutsu das Monster mit dem höchsten Angriffswert. Sein Nachteil ist allerdings die Fragilität, denn der KP- und vor allem der Verteidigungswert sind niedrig. Es teilt also viel Schaden aus, kassiert aber genauso schnell Schaden.

So lohnenswert ist Fennexis: Der Feuer-Starter lässt sich mit Glurak vergleichen. Die Werte sind ähnlich und Fennexis könnte eine gute Alternative unter den Feuer-Angreifern werden. An die Top-Angreifer, wie etwa Reshiram oder Lavados kommt es allerdings nicht ran – nicht mal mit der möglichen Community-Day-Attacke Lohekanonade.

So lohnenswert ist Brigaron: Der Pflanzen-Starter ist in etwa zu vergleichen mit Chelterrar aus der Gen 4. Die Werte sind ähnlich und auch die Attacken lassen sich vergleichen.

Wann kommt die Gen 6? Ab dem 2. Dezember erscheinen erste Pokémon der 6. Generation in Pokémon GO. Niantic nannte bereits 17 Monster, die erscheinen werden . Darunter sind auch die 3 Starter und ihre Entwicklungen.

Der Release der 6. Generation in Pokémon GO rückt immer näher und es wird Zeit einen ersten Blick auf die Starter-Pokémon aus der Kalos-Region zu werfen. Wir stellen euch Igamaro, Fynx, Froxy und ihre Weiterentwicklungen vor.

