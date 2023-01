Zu unfaire Piraten sind ein Problem im Piratenspiel Sea of Thieves – Entwickler reagieren

Eigentlich geht es in Sea of Thieves um fiese Piraten, von denen ihr einer seid. Nur zu fies dürft ihr offenbar nicht sein, zumindest nicht zu anderen Piraten.

Worum geht es in Sea of Thieves?

Ihr spielt in Sea of Thieves Piraten, die immer auf der Suche nach dem nächsten Schatz sind und auf ihren Schiffen übers Meer schippern.

Nach einem schwierigen Start hat sich Sea of Thieves über die Jahre immer weiter verbessert und gilt mittlerweile als richtig gutes Spiel.

Wie es sich für Piraten gehört, könnt ihr auch andere Piraten, also Spieler, ausrauben. Genau hier verhalten sich einige Spieler aber äußerst unsportlich.

Season 8 hat viele neue Inhalte nach Sea of Thieves gebracht. Seht hier den Trailer zur Season im Piratenspiel:

So funktioniert das PvP: Ursprünglich hatte Sea of Thieves ein Open-PvP-System, in dem sich Spieler einfach jederzeit bekämpfen konnten. Das kam jedoch nicht sonderlich gut an, zumal einige Fieslinge besonders neuen oder unerfahrenen Spielern ihre Schätze kurz vor Erreichen einer sicheren Küste abgenommen haben.

Das System wurde überarbeitet, aber trotzdem gab es einige Spieler, die das Spiel regelrecht tyrannisiert haben. Nun hat Entwickler Rare das PvP vollkommen überarbeitet, mit einem neuen Feature.

Seit Season 8, die im November 2022 startete, können sich PvP-Fans jetzt eine von zwei Fraktionen aussuchen und ihr beitreten. Anschließend haben sie die Möglichkeit, Schiffe der jeweils anderen Fraktion zu jagen und dafür Belohnungen abzustauben.

In der offenen Welt kämpft ihr dann in epischen Schlachten mit euren Schiffen gegeneinander, normalerweise in einem 1 gegen 1. Vorbeifahrende Schiffe ohne Fraktion sind normalerweise ausgenommen, können sich aber spontan dazu entscheiden, mitzumischen – und sich einer beliebigen Seite anschließen.

Das führt aber zu Problemen, wie ein Nutzer auf reddit zeigt:

„Das ist nicht so vorgesehen“

Was ist jetzt das Problem? Das neue System führt dazu, dass sich einige Spieler offenbar absprechen. Sie nutzten die Möglichkeit aus, sich an Schlachten beteiligen zu können.

Während sich zwei Kontrahenten begegnen, stoßen die scheinbar Unbeteiligten zum Gefecht hinzu und verschieben das Gleichgewicht sofort stark zugunsten ihrer Partner, indem nun etwa 2 Schiffe gegen eines antreten. Die Praxis scheint recht weit verbreitet.

Die Entwickler stimmen zu, dass so etwas nicht passieren sollte und auch nicht beabsichtigt sei. Im neusten Update vom 19. Januar bringen sie deswegen Änderungen, die unfaire Schlachten unattraktiver machen sollen.

Zusammen mit dem Update ging ein neues Abenteuer online, The Secret Wilds:

So reagieren die Entwickler: Schon kurz nachdem das neue System live ging und sich erste Spieler beschwert haben, hieß es von einem Moderator auf reddit, dass dies „nicht die geplante Art“ sei, den Modus zu spielen.

Jetzt, mit einem Update vom 19. Januar 2023, will Rare Schritte gegen diese unfaire Piraterie einleiten. In den Patch Notes vom Update steht dazu:

die Chance, auf eine Schlacht mit mehreren Schiffen zu stoßen, wurde verringert

Crews, die einer Schlacht zwischen zwei Fraktions-Schiffen beitreten, erhalten keine Belohnungen

Ob die Änderungen reichen, um der Spielweise einen Riegel vorzuschieben, muss sich noch zeigen.

Dass gerade Sea of Thieves aber unfaires Spielen und nicht unbedingt Sportsgeist fördert, ist schon länger Thema und auch nicht unbedingt etwas, das viele Spieler zu stören scheint, selbst wenn es in Turnieren passiert:

