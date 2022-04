Twitch-Streamer ist sauer über dreckige Methode bei 32.000-€-Turnier – „Das ist erlaubt?“

Ein größerer Betreiber richtete ein Turnier in Sea of Thieves aus. Im Preispool: 35.000 US-Dollar, oder umgerechnet über 32.000 Euro. Einer der Teilnehmer war der bekannte Twitch-Streamer summit1g, der jedoch mit den „erlaubten“ Mitteln gar nicht zufrieden war.

Um wen geht es hier?

Jaryd „summit1g“ Lazar zählt zu den größten Streamern auf Twitch. Er zeigt als Variety-Streamer alle möglichen Spiele, kehrte Anfang 2022 sogar zu PUBG zurück.

In letzter Zeit zockt er wieder mehr Sea of Thieves. Mit dem Piraten-Spiel konnte er sogar zu Hochzeiten mehr Abos sammeln als damals Konkurrent Ninja.

Am 1. April fand in Sea of Thieves ein Turnier statt, an dem summit1g zusammen mit anderen bekannten Größen teilnahm. Ziel war es, Aufgaben zu erledigen für eine Art Bingo. Allerdings war der Streamer über den Verlauf äußerst verärgert.

Darum ist summit1g sauer: Laut dem Streamer und auch einigen anderen Teilnehmern, mit denen sich summit1g unterhielt, haben einige ihrer Konkurrenten bei ihrem Sieg geschummelt. Das fanden sie aber erst später raus.

Wie summit1g selbst im Video erklärt, habe es wohl einige Teilnehmer gegeben, die ihre Zuschauer auf die anderen Streams gehetzt haben, um möglichst alle Informationen zu sammeln. Die Methode nennt sich Stream Sniping.

Was ist Stream Sniping? Beim Stream Sniping schaut man einem Streamer live beim Spielen zu und verwertet die Informationen. Das sorgt für einen Vorteil, denn man weiß etwa, wo der Gegner ist oder was er treibt.

Stream Sniping hat schon häufiger Events und Turniere ruiniert, weswegen Streamer häufig nur noch mit Verzögerung übertragen. So ist die Information der Sniper veraltet und nur noch bedingt zu gebrauchen.

Eine der Regeln des Turniers war es jedoch, dass jeder live und ohne Verzögerung übertragen musste. So wussten einige der Teilnehmer, wo sich ihre Gegner befinden und was zu jedem Zeitpunkt gerade taten. Laut Kommentaren auf YouTube hätten einige der Kontrahenten ihre Chats regelrecht als Live-Ticker genutzt, etwa um Sabotagen vorzunehmen.

Die meisten Teilnehmer, darunter summit1g, dachten jedoch wohl, dass das eigentlich verboten sei – oder dass es ein „Gentleman’s Agreement“ gibt, dank dem ein versehentlicher Blick in den Chat nicht gleich abgestraft wird. Es sei schließlich eine Form des „Cheating“, wie er selbst sagt. Die Betreiber erlaubten das Sniping aber, wie der Streamer durch eine Nachricht eines anderen Teilnehmers erfahren hatte:



„Hey Dude, wir wollten, dass Ghosting/Stream Sniping verboten wird. Nachdem wir die Organisatoren gefragt hatten, sagten sie, das sei ein weiteres Element des Turniers. Ich dachte, alle Crews wüssten das.“ Das sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Der Streamer meint, er habe 56 Screenshots, auf denen eindeutig Informationen zu den Positionen der Teilnehmer zu finden sind. summit1g erreichte den vierten von fünf Plätzen im Turnier – direkt vor dem Team von DrDisrespect.

„Das könnt ihr nicht einfach unter den Teppich kehren!“

summit1g sieht hier ein Problem in der Kommunikation. Es sei nicht klargestellt worden, was erlaubt ist und was nicht. Gerade erfahrenere Streamer würden einfach davon ausgehen, dass solche unlauteren Mittel nicht erlaubt sind, da würde man gar nicht nach fragen:

Ich habe noch nie ein Turnier erlebt, das erlaubt, einfach Informationen über alle Streams hinweg zu teilen. […] Das ist nichts, was ein Organisator einfach unter den Teppich kehren kann. Es ist sehr wichtig, so etwas anzusprechen. ‚Hey, Stream Sniping ist erlaubt‘ oder ‚ist es nicht‘. Man nimmt an, dass es verboten ist – also fragt man gar nicht danach. Das ergibt keinen Sinn! […] Das ist ein Turnier! Wie kann man denn nicht automatisch davon ausgehen, dass Stream Sniping verboten ist? Meinst du, man denkt dran, die Ausrichter danach zu fragen? summit1g

Das Turnier wurde von der Organisation BOOM.tv veranstaltet. Der Betreiber richtet häufiger Turniere aus und laut Beschreibung wollen sie Gaming-Communitys beim Wachsen helfen und einander näher bringen.

Auch, wenn sich die Wut von summit1g vor allem auf die Teilnehmer bezieht, welche „gecheatet“ haben, sehen einige seiner Fans ein größeres Problem. So etwas sei ein nachhaltiger Schaden für das Vertrauen in alle weiteren Turniere.

Andere Nutzer und Teilnehmer verteidigen die Methode – schließlich hätten sie nachgefragt und die Erlaubnis bekommen. Dennoch wird Stream Sniping als Schummelei gesehen und in der Community häufig mit Cheats gleichgesetzt. Das Thema kommt auf Twitch und im Gaming generell immer wieder auf:

