Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Schon in den ersten Runden trafen sie auf einen solchen Stream-Sniper, die DrDisrespect dann auch ausgeschaltet hatten. Der Streamer reagierte darauf und sagte: „Ich werde nie wieder ohne Verzögerung an einem Warzone-Turnier teilnehmen, niemals.“

So störten die Stream-Sniper: DrDisrespect streamte das ganze Turnier live. Zuschauer guckten genau hin und betraten dann zusammen mit dem Streamer eine neue Lobby. Einige hatten Glück und wurden dann in dieselbe Lobby gepackt, wie DrDisrespect.

Der Streamer DrDisrespect nahm an einem Charity-Event rund um Call of Duty: Warzone teil. Dort verlor er allerdings die Fassung, als ihn fieser Zuschauer über die Map verfolgten.

