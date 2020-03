Der Twitch-Streamer Jaryd „Summit1g“ Lazar wurde in einer Runde Call of Duty: Warzone von fiesen Stream-Snipern an einen seiner größten Fails erinnert. Er nimmt es dennoch mit Humor.

Das ist passiert: Summit1g möchte gerade eine Runde Warzone starten und sitzt bereits startklar zum Absprung im Flugzeug. Im Ingame-Chat wird dann zeitgleich von zahlreichen Mitspielern das Wort „Molotov“ geschrieben. Die Charaktere im Spiel rufen daraufhin laut das Wort.

Der Streamer schien verwundert zu sein und verstand den fiesen Scherz seiner Teamkollegen sofort: Sie erinnerten ihn nämlich an einen Fail von ihm in einem CS:GO-Turnier.

Streamer scheiterte brutal in einem Turnier – Wird jetzt aufgezogen

Das ist der Clip: Während Summit1g live auf Twitch unterwegs ist, passiert die Aktion. Der folgende Clip hält das fest:

Worauf spielt die Aussage an? Um „Molotov“ zu verstehen, muss man die Karriere von Summit1g länger verfolgen. in 2016 spielte der Streamer in einem CS-GO-Turnier im amerikanischen Austin mit, wo ihm ein übles Missgeschick passierte.

Am Ende einer Runde dominierte Summit1g und konnte seinen letzten Gegner ausschalten. Während er das gefeiert hat, lief er durch das Feuer von einem Molotov-Cocktail und starb. Durch diese blöde Aktion verspielte er einen großen Vorteil. Schon damals lachten einige Zuschauer und auch der Streamer selbst lächelte ungläubig.

In diesem Video sieht man das Scheitern von Summit1g

Wie reagiert Summit1g auf die fiesen Fans? Der Streamer ist erstmal verwundert und fragte sich, ob er das Wort tatsächlich richtig verstanden hat.

Dann fragte er Ninja, mit dem er zusammen gespielt hat, ob er das auch gehört hat. Der Mixer-Streamer, der aktuell weniger Zuschauer hat als Summit1g selbst, spielte beim Witz der Stream-Sniper mit und antwortete nur spöttisch: „Hör zu, ich weiß, dass die Erfahrung von dir traumatisch war. Ich dachte allerdings nicht, dass es so schlimm war. „

Mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen startete Summit1g dann in die Runde. Er schien überrascht zu sein, dass tatsächlich zahlreiche Stream-Sniper in seinem Team gleichzeitig den Witz gebracht haben.