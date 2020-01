Twitch-Streamer Summit1g ist sehr gut darin, in Escape from Tarkov zu scheitern

Der Twitch-Streamer Jaryd „Summit1g“ Lazar (32) ist ein Meister des Scheiterns auf Twitch. Einer seiner Fails aus CS:GO ist legendär. Im Hardcore-Shooter Escape from Tarkov“ überzeugt der ehemalige CS:GO-Profi erneut: Niemand stirbt und regt sich so schön darüber auf wie Summit1g.

So scheitert Summit1g in Escape from Tarkov: Tarkov ist das ideale Spiele, um darin zu scheitern, weil sich die Spannung langsam und übe reinen längeren Zeitraum aufbaut, es dann aber nur Momente dauert, bis man stirbt.

Dann verliert man alles, was man ins Match an Ausrüstung mit hinein genommen hat. Der Frust-Faktor ist also auch noch schön hoch.

In einer Szene liefert sich Summit1g ein Feuergefecht und ist eigentlich am Drücker. Er schießt aber mehrfach vorbei, gibt dem Gegner die Chance zu antworten und wird mit einem Schuss niedergestreckt.

Die Reaktion ist: Er steht aus seinem Sessel auf, scheint sich zu überlegen, was er jetzt macht, ruft irgendwas und rennt dann einfach aus dem Bild.

In der zweiten Szene ist Summit1g wieder am Drücker und feuert auf einen Gegner, den er entdeckt hat. Dann aber fällt er irgendwie von seiner Position und gibt dadurch einen Vorteil her.

Nun will er den Gegner, den er über sich vermutet, mit einer Granate erwischen, vermasselt aber den Wurf und stirbt selbst an der Explosion. Wieder steht Summit1g auf, guckt sich um und rennt dann aus dem Bild. Diesmal scheint er kurz innezuhalten und Anlauf zu nehmen wie eine Comic-Figur.

Twitch-Streamer Summit1g stirbt absurden Tod in Mordhau: „Ich hasse mein Leben“

Summit1g – der Meister des Scheiterns

Warum ist Summit1g so gut im Scheitern? Summit1g gilt als kompetenter und grundsolider Gamer, bei dem Gameplay im Mittelpunkt steht und keine großen Gimmicks. Dennoch sind gerade seine Fails und Reaktionen darauf die Dinge, die ihn bekannt gemacht haben, vielleicht weil er eben sonst so souverän und kompetent wirkt.

Es gibt zwei legendäre Szenen, in denen Summit1g live scheitert:

Im Mai 2016 durfte Summit1g als Ex-Profi mal wieder in einem richtigen „CS:GO“-Turnier ran und hatte die Runde für sein Team mit guter Leistung eigentlich entschieden. Doch auf dem Weg die Bombe zu entschärfen, latschte er durch die Flammen seines eigenen Molotov-Cocktails und starb – sein Team verlor dadurch.

Dieser Fail vor dreieinhalb Jahr ist heute noch legendär und darauf wird häufig angespielt: So taucht die Aktion sogar als Easter-Egg in Borderlands 3 auf.

Hier ist das Scheitern an sich fantastisch, weil es eigentlich nach dem Gewinnen passiert.

Die andere Szene ist „Summit1g schlägt die Kamera“, die ist mittlerweile ebenso Kult.

Da stirbt er in H1Z1 und boxt aus Protest die eigene Kamera KO, ruft danach noch „Bin jetzt offline, Jungs. Bis später“: Hier ist die Reaktion auf das eigene Scheitern das Faszinierende, weil es aus dem Moment kommt und etwas Ästhetisches hat.

Das Scheitern von Summit1g wird von seinen Fans verehrt. Immer wieder spielen die mit Geschenken und Witzchen darauf an.

Als Summit1g vor einiger Zeit das Spiel Warframe ausprobierte, bekam der Streamer dort von einem Fan ein Geschenk überreicht:

Das „Ash Agile Animation Set“ – da sah das Icon genauso aus, wie die legendäre „Summit1g schlägt auf die Kamera ein“-Pose.

Das Gegenteil von Summit1g ist der junge Fortnite-Profi und Twitch-Streamer Mongraal. Der ist furchtbar schlecht darin, zu scheitern: