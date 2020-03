Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben nicht nur schlechte Seiten, wie es aussieht. Viele Streamer, besonders auf Twitch, und auch Videospiele profitieren. Aber zwei der bekanntesten Streaming-Persönlichkeiten sehen davon nicht viel.

Seit dem Ausbruch von COVID-19, der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit, verändert sich das alltägliche Leben vieler Menschen. Eine der größten Veränderungen: Die Leute müssen daheim bleiben, arbeiten teilweise im Home Office, selbst als Spiele-Entwickler.

Das Resultat ist, dass viele Leute Zerstreuung suchen. Das hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach besimmten Online-Games drastisch gestiegen ist. Klar, denn MMOs helfen dabei, sich von der Krise abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen.

Trotz der Einschränkungen florieren einige Teile der Gaming-Branche im Moment – vor allem das Streaming. Mehr Leute sind zu Hause und suchen sich etwas zu tun – also schauen sie eben anderen dabei zu, wie sie etwas tun. Zocken zum Beispiel.

Die Statistik-Seite sullygnome zeigt, dass in den vergangenen zwei Wochen (6.-20. März) im Schnitt mehr Leute auf Twitch gestreamt und auch bei Streams zugesehen haben, als noch im Januar.

Twitch-Zahlen in den letzten 2 Wochen (via sullygnome, Stand 20. März)

503.982.999 Zuschauerstunden

1.499.949 Zuschauer im Schnitt

59.768 aktive Kanäle im Schnitt

2.716.482 Zuschauer gleichzeitig

Twitch-Zahlen in Januar 2020 (via sullygnome, Stand 20. März)

1.010.010.231 Zuschauerstunden

1.349.367 Zuschauer im Schnitt

52.875 aktive Kanäle im Schnitt

2.400.513 Zuschauer gleichzeitig

Weniger Zuschauer bei Ninja und shroud

Wie sieht es bei Ninja aus? Nicht jeder Streamer profitiert von der Situation. Der ursprünglich größte Twitch-Streamer Ninja ist seit August 2019 auf der Konkurrenz-Plattform Mixer zu finden. Dort streamt er nun regelmäßig. Doch die neuen Umstände bringen ihm kaum etwas.

Wie die Statistik-Seite MixerStats.com zeigt, hat Ninja nicht nur keine Zuschauer in der vergangenen Zeit gewonnen, sondern sogar noch welche verloren (via MixerStats, Stand 20. März):

Zuschauer der letzten 7 Tage im Schnitt: 7144

Zuschauer der letzten 14 Tage im Schnitt: 7490

Zuschauer der letzten 30 Tage im Schnitt: 7763

Generell scheint der Wechsel zu Mixer in Sachen Zuschauer für Ninja nicht positiv gewesen zu sein.

Auf Twitch hatte Ninja mehr Erfolg.

Wie sieht es bei shroud aus? Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei shroud, der Ninja eine Zeit lang als neues Gesicht von Twitch abgelöst hat. Auch er wechselte im Oktober 2019 auf Mixer – dauerhaft.

Im Gegensatz zu Ninja kann shroud in der vergangenen Zeit einen Zuwachs verzeichnen. Allerdings zeigt er auch deutlich mehr Content des neuen Battle Royale Call of Duty: Warzone. Seine Statistiken auf Mixer sind (via MixerStats, Stand 20. März):

Zuschauer der letzten 7 Tage im Schnitt: 8627

Zuschauer der letzten 14 Tage im Schnitt 7517

Zuschauer der letzten 30 Tage im Schnitt 5661

shroud geht es etwas besser im Moment, aber an seine Twitch-Zeit kommt das nicht heran.

Warzone hat schon auf Twitch für einen riesigen Boom gesorgt und ist vermutlich der Auslöser für shrouds wachsende Zuschauerzahl. Ninja dagegen meckert über Warzone.

Obwohl shroud ein Wachstum verzeichnen kann, reicht es nicht an seine Zahlen von damals auf Twitch heran. Und auch anderen Streamern auf Twitch geht es aktuell deutlich besser.

Mixer nay, Twitch yay?

So entwickelt sich Twitch: In den vergangenen zwei Wochen hat Twitch ordentlich an Zuschauern zugelegt und ist teilweise deutlich erfolgreicher als noch zu Beginn des Jahres, wie die Zahlen oben zeigen.

In den vergangenen zwei Wochen allein über 500 Millionen Stunden Streams geschaut und da fehlen die erste März-Woche sowie die verbleibenden elf Tage des Monats. Damit könnte hier ebenfalls die Marke vom Januar (etwas über eine Milliarde Stunden) geknackt werden.

Wer ist hier der große Gewinner? Der aktuell meistgeschaute Streamer auf Twitch nach Zuschauerstunden ist Summit1g. Der hat in den vergangenen 14 Tagen allein fast 400% mehr Follower generiert als in den zwei Wochen zuvor, die ihm zusammen fast 5 Millionen Stunden lang zugesehen haben (Daten via sullygnome, Stand 20. März).

Summit1g, der große Gewinner auf Twitch im Moment.

Wie viele andere Streamer hat Summit1g von dem heftigen Hype um CoD: Warzone auf Twitch profitiert, das er in den vergangenen Tagen quasi ausschließlich gespielt hat.

Zum Vergleich: Summit1g hat im Schnitt 30.602 Zuschauer in den vergangenen Wochen – knapp doppelt so viele wie shroud und Ninja auf Mixer zusammen. Und das, obwohl oder vielleicht weil ihm dabei ziemlich peinliche Dinge passieren.

Der Einfluss von Corona auf Gamer: Das Coronavirus beeinträchtigt aktuell viele Gamer und die ganze Branche. Dabei geht es nicht nur um Leute, die zu Hause bleiben müssen, sondern auch die Firmen – und eben Streamer: