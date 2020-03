In einem ungeplanten aber ziemlich spektakulären Manöver hat der Twitch-Streamer Summit1g in Call of Duty: Warzone dafür gesorgt, dass er und sein Team draufgehen. Seine Mitspieler in der Runde sind die Fortnite-Legenden Ninja und Dr Lupo.

Was ist genau passiert? Als Summit1g zusammen mit Ninja und Dr Lupo eine Runde im neuen Battle Royale Warzone gedreht hat, stiegen die drei zusammen in einen Helikopter und flogen über die Karte.

Als sie gerade ein gegnerisches Team gesehen haben, das sich mit einem anderen der verfügbaren Fahrzeuge absetzen wollte, schritt Summit1g zur Tat. Er nahm seinen Raketenwerfer (einen JOKR) und zielte.

Der JOKR hat, wie der von uns empfohlene PILA, eine Lock-On-Funktion, visiert das Ziel also an und das Geschoss macht sich alleine auf den Weg. Aber als Summit1g die Rakete abgefeuert hat, flog stattdessen der eigene Heli in die Luft und das komplette Team fand sich im Gulag wieder.

Helikopter sorgen für Kurioses

Wie konnte das passieren? Anscheinend war die Anzeige für das Zielen, also das Fadenkreuz, nicht mit dem übereinstimmend, was das Projektil (die Rakete) anschließend treffen konnte. Wie es aussieht, hat die Rakete direkt nach dem Abschuss das Model des Helikopters getroffen und ihn gesprengt.

Er hat sich bei seinen Teamkollegen aber entschuldigt, da er nicht wusste, dass man keine Raketen aus Helis abschießen sollte.

Interessante Szenen mit Helis: Diese Szene ist nicht die erste, in der ein Helikopter für skurrile Umstände gesorgt hat. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat beobachtet, wie ein Spieler sich in einem Heli versteckt hat und so zweiter geworden ist. Auch unsere Leser berichten ähnliches.

Andere Spieler haben einen Weg gefunden, die fliegenden Untersätze spektakulär vom Himmel zu holen – mit Aufklärungsdrohnen.

Summit1g

Die Szene mit dem Heli ist nicht das erste Mal, dass Summit1g dafür verantwortlich ist, dass sein Team verliert. Er hat eine gewisse Bekanntheit dafür erlangt, durch einen spektakulären aber dummen Fehler für eine Niederlage zu sorgen: