Bei Call of Duty: Warzone, dem Battle Royale von CoD: Modern Warfare, sind Spieler auf einen Trick gestoßen, mit dem man Hubschrauber im Prinzip auf einen Schlag vom Himmel holen kann. Dafür braucht man nicht mal eine Waffe.

Deshalb sind Helis in Warzone beliebt: Hubschrauber sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel in Call of Duty: Warzone. Sie sind schnell, können bis zu 4 Passagiere fassen und diese schnell zu wichtigen Schlüsselpunkten bringen. Auch Gegner lassen sich damit recht leicht „überrollen“. Sie vom Himmel zu holen, ist jedoch nicht immer einfach.

Was hat es mit dem Trick auf sich? Nun hat ein Spieler einen cleveren Trick entdeckt, wie sich Helis mit etwas Fingerspitzengefühl offenbar problemlos und mit einem Schlag vom Himmel holen lassen.

Dafür wird nicht einmal eine Waffe benötigt. Ihr braucht lediglich ein bestimmtes Item – und schon werdet ihr zum Heli-Killer.

Reddit-User Ernis766 stieß dabei zufällig auf diese Methode, als er ein gegnerisches Team ausspähen wollte, das ihn in Bedrängnis brachte.

Wie funktioniert der Trick? Wirklich kompliziert ist das Ganze nicht. Um einen besseren Blick auf den feindlichen Trupp zu bekommen, packte Ernis766 kurzerhand eine Aufklärungsdrohne aus und ließ sie aufsteigen.

Durch die Kamera der Drohne konnte er das feindlich Team dabei beobachten, wie sie in einen Helikopter stiegen und in seine Richtung flogen. Daraufhin steuerte er einfach das kleine Fluggerät in den vollbesetzten feindlichen Hubschrauber.

Vom Effekt war er dann selbst verblüfft. Denn die Kollision reichte aus, um einen offenbar komplett unbeschädigten Hubschrauber sofort explodieren zu lassen und alle Insassen auszuschalten.

Kurzum: Wenn ihr also die Chance habt, packt eine ferngesteuerte Aufklärungsdrohne aus und steuert sie in den Hubschrauber. Diese findet ihr verteilt in Kisten auf der Battle-Royale-Karte.

Normalerweise nutzt man sie, um feindliche Spieler zu markieren. Doch offensichtlich reicht ein direkter „Treffer“ damit aus, um den Heli komplett zu zerstören. Gerade beim Abheben oder im Schweben ist der Heli damit sehr leicht verwundbar. Mit ein wenig Übung trifft man ihn aber schnell im Flug.

Was sagen die Spieler? Spieler feiern diesen Trick auf Reddit. Der Beitrag erhielt innerhalb von noch nicht mal einem Tag bereits fast 4.000 Upvotes. Das sei endlich mal eine coole und effektive Art, dieses sonst recht nutzlose Tool zu nutzen.

Gleichzeitig machen sie sich auch über die Hubschrauber in Warzone lustig. Diese könnten zwar gefühlt hunderte von Schüssen einstecken, dann 5x mit einem Gebäude kollidieren und wären selbst danach immer noch in einem brauchbaren Zustand. Doch wehe, sie streifen irgendein kleines Objekt wie die Drohne. Dann lösen sie sich sofort in Staub auf.

