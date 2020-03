CoD Warzone: 3 Items, die ihr in jeder Runde kaufen solltet

Cash ist eine wichtige Ressource in Call of Duty: Warzone. Es richtig auszugeben, ist aber noch wichtiger. Wir zeigen euch, welche Items ihr euch an Vorratsstationen kaufen solltet und welche sich nicht lohnen.

Welche Items gibt es? In Warzone könnt ihr mit Cash allerhand verschiedene Gegenstände und sogar eure eigenen Loadouts und Killstreaks kaufen. Insgesamt stehen euch folgende Items an den Stationen zur Auswahl:

Panzerplatten-Bundle – $1500

Schildgeschütz – $2000

Cluster-Schlag – $3000

Gasmaske – $3000

Präzisionsluftschlag – $3500

Drohne (UAV) – $4000

Selbst-Wiederbelebung – $4500

Wiedereinstieg – $4500

Munitionskiste – $5000

Ausrüstungslieferung – $6000

Nicht alle dieser Items lohnen sich allerdings, einige sind teilweise sogar Geldverschwendung. Wir zeigen euch, welche drei Items ihr in jeder Runde kaufen solltet und was sie so gut macht.

Die besten Items in Warzone

1. Ausrüstungslieferung: Mit der Ausrüstungslieferung besorgt ihr euch einen Drop mit eurem eigenen Loadout zum Aussuchen. Loadouts sind eines der mächtigsten Features, die von Ninja deswegen sogar kritisiert werden. Sie umfassen eure ganz persönliche Ausrüstung, die ihr zuvor zusammenstellen konntet. Die besten Loadouts für Warzone haben wir euch hier vorgestellt.

Die AUG ist die beste Waffe für Warzone – Ihr solltet eines eurer Loadouts mit ihr versehen.

2. Selbst-Wiederbelebung: Die Selbst-Wiederbelebung erlaubt es euch, eigenständig ins Spiel zurückzukommen, nachdem ihr einen Treffer kassiert habt, der euch zu Boden streckt. Für tödliche Treffer gibt es zwar auch den Gulag, aber dieses Feature könnt ihr nur ein Mal nutzen. Die Selbst-Wiederbelebung funktioniert immer, wird dabei aber verbraucht.

3. Drohne (UAV): Gewährt euch Zugriff auf den Killstreak „Drohne“. Die zeigt euch für begrenzte Zeit Gegner in der Nähe an, sofern diese nicht den „Geist“-Perk besitzen. Sie ist verhältnismäßig günstig und sollte immer gekauft werden, wenn das Geld noch reicht. Zu sehen, wo die Gegner sind, ist immer ein riesiger Vorteil.

Und mit 3 UAVs hat euer Team jeden Feind auf der Karte im Blick: CoD Warzone: Mit diesem Trick kann euer Team jeden Feind auf der Karte sehen

Weitere starke Items

Welche Items sind noch gut? Die genannten Items sind sowohl im ursprünglichen Trio-Modus als auch im neuen Solo-Modus von Warzone nützlich. Spielt ihr im Team oder habt ihr noch Geld übrig, empfehlen wir noch:

Panzerplatten-Bundle – immer nützlich, um Panzerung in der Hinterhand zu haben

Cluster-Schlag oder Präzisionsluftschlag – Starke Killstreaks

Wiedereinstieg – Falls ein Team-Mate getötet wurde und nicht mehr in den Gulag kann

Alle anderen Items sind stark von der Situation abhängig und meist nicht empfehlenswert.

Tipp zum Geld sparen: Wenn ihr in einem Loadout den „Hardline“-Perk ausrüstet, bekommt ihr einen Rabatt auf die meisten Items in den Vorratsstationen. Findet ihr einen Loadout-Drop, den ihr nicht zuvor kaufen müsst, könnt ihr ein Loadout mit Hardliner ausrüsten und dann einkaufen gehen. Wenn ihr in einem Loadout den „Hardline“-Perk ausrüstet, bekommt ihr einen Rabatt auf die meisten Items in den Vorratsstationen. Findet ihr einen Loadout-Drop, den ihr nicht zuvor kaufen müsst, könnt ihr ein Loadout mit Hardliner ausrüsten und dann einkaufen gehen. Weitere nützliche Perks und Ausrüstungen für Loadouts findet ihr hier

Cash sammeln und Vorratsstationen finden

Wie bekomme ich Cash? Cash ist wie Waffen und Munition auf der ganzen Karte verstreut. Wenn ihr früh viel Geld sammeln wollt, empfehlen wir, etwas abgelegen zu landen und dann Aufträge abzuschließen.

Aufträge gewähren euch mit jeder abgeschlossenen Mission mehr Cash und dazu noch nützliche Belohnungen wie Ausrüstung, Waffen oder das Wissen, wo der nächste Ring auftaucht.

Solltet ihr keine Aufträge erfüllen wollen, findet ihr in Kisten größere Mengen Cash oder könnt es getöteten Gegnern abnehmen. Wenn ihr euch ein wenig umseht, solltet ihr schon nach wenigen Minuten genug Cash für die wichtigsten Items haben.

Wo finde ich Vorratsstationen? Die Vorratsstationen findet ihr verstreut auf der ganzen Karte. Achtet auf der Map oder der Minimap einfach auf das Einkaufswagen-Symbol.

Bei unseren besten Landing-Spots für Warzone sind Shops meist direkt in der Nähe. Wenn ihr nicht sicher seid, wo die nächste Vorratsstation ist, schaut einfach dort nach.

Die richtigen Items zu kaufen hilft euch, dem Sieg näher zu kommen, aber dazu braucht ihr auch noch ein wenig mehr. Es lohnt sich aber, dafür zu arbeiten:

Übrigens, Warzone wird möglicherweise im neuen CoD 2020 fortgeführt: CoD Black Ops 2020: Neue Details zu Kampagne, Zombies und Multiplayer geleakt