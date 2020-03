Der berühmte Streamer Tyler „Ninja“ Blevins verbringt aktuell viel Zeit in der Warzone von Call of Duty: Modern Warfare. Doch ein wichtiges Feature, das den Battle Royale von der Konkurrenz abhebt, mag er überhaupt nicht.

Worüber meckert Ninja? Für den großen Mixer-Streamer bringt die Warzone von Call of Duty: Modern Warfare derzeit eine Menge Spaß. Dass man sich jedoch eigene Loadouts und Ausrüstungen in das Battle Royale holen kann, findet er nicht so prickelnd.

Dabei ist das eine der wichtigsten Mechaniken im Spiel und ein deutliches Alleinstellungs-Merkmal, zu den etablierten BR-Shootern wie Fortnite oder Apex Legends.

Ninja findet die persönlichen Loadouts „lästig“

Was bringen die persönlichen Loadouts? Wie in anderen Battle Royales könnt ihr in der Warzone Waffen und Ausrüstung looten. Doch daneben habt ihr noch die Möglichkeit, eure eigenen Loadouts anzufordern.

Das gibt Spielern des normalen Multiplayers von Modern Warfare einen anfänglichen Vorteil, da viele bereits die ganzen Waffen freigeschaltet haben und richtig starke Loadouts in das BR schleppen.

So gibts starke Perks, eure Lieblingswaffen und bestimmte Aufsätze, an die ihr sonst in der Warzone gar nicht rankommen könntet. In unseren „Tipps für die Warzone“ erklären wir, warum das so wichtig ist.

Was nervt Ninja daran? Der Streamer twitterte ein Statement zu den „Costum Loadouts“ und zeigte sich gar nicht begeistert:

Not unpopular at all 10000 percent makes it so much more campy and high ground snipers. — CLG NiceWigg (@NiceWigg) March 14, 2020

Seiner Meinung nach würden die persönlichen Setups die Vielfalt der Ausrüstungen, welche die Spieler in der Warzone verwenden, stark einschränken.

Aus allen Richtungen wir gesniped und alle benutzen die Thermal-Visiere. Jeder ist heiß darauf, einem KO-geschossenen Spieler auf 400 Meter mit seinem 16-fach „Thermal“ den Rest zu geben.

Sein Kollege und Apex-Legends-Pro Jack „NiceWigg“ Martin pflichtet ihm bei und meint, Camper würden davon profitieren, vor allem „High Ground Snipers“. In einem späteren Twitter-Post meint „NiceWigg“ jedoch: „Aber ich liebe die Loadout-Drops auch. Es ist schwer zu sagen hahaha.“

Die Ausrüstungs-Lieferung kostet 6.000 Dollar. Es gibt aber auch so immer wieder zufällige Lieferungen in die Warzone, die nichts kosten.

Könnte es hier Anpassungen geben? Kleinere Warzone-Anpassungen, die nur für das Battle Royale gelten, sind vorstellbar. Bereits jetzt wurden beispielsweise manche Perks so angepasst, dass sie zur Warzone passen. Da wohl auch einiges an weiteren Inhalten und Events geplant ist, könnte schon bald ein „Loadout-freies Event“ kommen, um Abwechslung zu bieten.

Sollte sich der Eindruck unter den Spielern verstärken, wären Extra-Würste für die Warzone jedoch durchaus denkbar. Die Thermal-Visiere könnten generft werden oder komplett gesperrt. Doch bisher gibt es dazu keine Stellungnahme und wir werden sehen, wie sich das entwickelt.

Einen heftigen Exploit hat es schon erwischt und wahrscheinlich folgen am Dienstag 4 weitere, nervige Bugs. In welche Richtung sich das BR entwickelt, ist bisher aber nicht abzusehen.

Wie steht ihr zu den persönlichen Loadouts – Lustig oder lästig?