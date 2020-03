Spieler gewinnen CoD Warzone so unfair, dass ihr Exploit sofort gefixt wird

In der Warzone von Call of Duty: Modern Warfare kam es zu einem größeren Exploit, der ein Spieler-Duo quasi unsterblich gemacht hat. Dieser war so unfair, dass sofort ein Fix aufgespielt wurde.

Was war das für ein Exploit? Das neue und beliebte Battle Royale Warzone nutzt, wie für das Genre typisch, eine Mechanik, mit der das Spielfeld immer kleiner wird. Dafür wird hier Gas in der Todeszone verteilt, das die Spieler langsam aber sicher umbringt.

Auch die beiden Spieler MightyKonsti and Steve_Furz endeten in der Gas-Zone. Doch statt dort zu sterben, fanden sie eine Möglichkeit um endlos lange weiterzuleben.

Denn wenn man in Call of Duty: Warzone stirbt, landet man zuerst in einem Downstate, aus dem andere Spieler einem aufhelfen können, ähnlich wie in Borderlands 3 oder Guild Wars 2.

Doch in der Warzone gab es keine Strafe für mehrere Tode hintereinander. Zudem orientierten sich die Lebenspunkte daran, wie schnell einem wieder aufgeholfen wird. Und genau deshalb überlebten die beiden Spieler, obwohl das Gas sie eigentlich umbringen sollte.

Wie reagierte Infinity Ward? Nachdem der Exploit an Bekanntheit gewann, reagierte der Entwickler Infinity Ward und brachte am 12. März ein Playlist-Update, das genau diesen Fehler behoben hat.

Eine genaue Beschreibung der Änderung gibt es zwar nicht, aber im reddit meldeten sich erste Spieler, die davon berichten, dass man nun mit 25% der Lebenspunkte wiederbelebt wird.

In der Gas-Zone führt dies nun so schnell zum Tod, dass man sich nun nicht mehr gegenseitig aufhelfen kann.

Warzone ist ein Erfolg, hat aber noch Schwächen

Wie schlägt sich Warzone? Der neue Spielmodus für Call of Duty: Modern Warfare, der jedoch auch kostenlos und ohne den Besitz des Shooters gespielt werden kann, kommt bei den Spielern gut an.

Innerhalb der ersten 24 Stunden testeten mehr als 6 Millionen Spieler die neue Warzone (via Twitter). Auch auf Twitch schlug das neue Battle Royale sofort ein.

Doch das Spiel erschien nicht fehlerfrei.

Zum Start des Spiels springt ihr aus einem Flugzeug. Dabei nutzen jedoch einige Spieler eine schmutzige Taktik

Wo liegen Probleme bei Warzone? Spieler berichten im reddit von massiven FPS-Problemen und Lags. Infinity Ward selbst hat ein Formular veröffentlicht, über das sich Spieler mit technischen Problemen am PC melden können (via reddit).

Auch die teilweise riesigen Updates, die Call of Duty immer wieder veröffentlicht, sorgen für Running Gags in der Community.

Doch manche Fehler rund um die Warzone führen zu kuriosen Situationen: