Das Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare kommt als Free-to-Play und kann von allen kostenlos gespielt werden. Doch es gibt einen Haken.

Welchen Nachteil haben F2P-Spieler? Spieler der Free-to-Play-Version des neuen Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare haben keine Möglichkeit, ihre eigenen Loadouts in die Warzone zu bringen.

Obwohl die Soldaten der Stand-Alone-Fassung das Spiel fast vollumfänglich genießen können, entgeht ihnen hiermit ein starkes Feature, das zwischen Sieg und Niederlage entscheiden kann. Die Warzone umweht damit ein Hauch von Pay-to-Win, da ihr Vorteile habt, wenn ihr das Haupt-Spiel besitzt.

Warzone ist Pay-to-Win wegen individueller Loadouts

Wieso sind die Loadouts so wichtig? Ihr könnt einen Haufen Ausrüstung und richtig starke Waffen auf der riesigen Map finden. In unseren Tipps für die Warzone geben wir allerdings den Hinweis, dass ihr euch in jeder Runde euer eigenes Loadout über Vorratslieferungen besorgen solltet.

So könnt ihr individuell zusammengestellten Ausrüstungs-Kombinationen in den Battle Royale holen und euren Spielstil verfeinern.

Was kriegen F2P-Spieler stattdessen? F2P-Spieler können sich zwar hier auch Loadouts anfordern, doch sie haben dann nur die Auswahl zwischen den vorgefertigten Ausrüstungen. Die sind zwar teilweise auch ganz gut, aber kein Vergleich zu ausgearbeiteten und abgestimmten Loadouts, die sich MW-Besitzer hier zusammenschrauben können.

Wenn ihr also euer perfektes Loadout wollt, habt ihr keine andere Wahl, als euch das Hauptspiel zu kaufen, im Level aufzusteigen und Waffen-Stufen zu erspielen. Nur so habt ihr die besten Chancen auf den Sieg.

Wird sich da ändern? Aktuell ist das kein Thema. Viele Spieler finden sich noch in der Warzone ein und es ist derzeit vergleichsweise „einfach“, eine Runde zu gewinnen. Jeder schaut erst einmal, welche Taktiken sich am ehesten lohnen und welche Hilfsmittel wichtig für einen Durchmarsch in die filmreifen Match-Credits sind.

Die Entwickler reagierten schon oft auf lautstarke Kritik und „Pay-to-Win“ ist ein sehr sensibles Thema. Sollte sich Eindruck unter den Spielern verstärken, wäre eine Reaktion hier durchaus möglich.

Andererseits bieten diese Extra-Features für die Entwickler eine gute Möglichkeit, um Spieler zum Kauf des Hauptspiels zu bringen. Gut möglich, dass sie das Problem aussitzen, wie das kritisierte Match-Making-Thema.

Meint ihr auch, dass die Warzone damit ein Pay-to-Win-Spiel ist oder haltet ihr die Vorteile für eher für klein und kaum der Rede wert?