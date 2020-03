Auf den Konsolen PS4 und Xbox One haben Spieler bei Call of Duty: Warzone, dem Battle Royale von CoD: Modern Warfare, einen kleinen Trick entdeckt, mit dem ihr wertvolle Zeit beim Loot-Vorgang sparen könnt. Wir erklären, was ihr dafür tun müsst.

Zeit ist wichtig: Bei Shootern entscheiden oft Bruchteile von Sekunden darüber, ob ihr als Sieger aus einem Duell hervorgeht, oder ob ihr gegen euren Feind den Kürzeren zieht. Das ist auch bei Call of Duty: Warzone, dem hauseigenen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, nicht anders.

Je weniger Zeit ihr beispielsweise beim Aufheben von Loot verbringt, desto besser könnt ihr diese Zeit nutzen – ob nun, um noch vor einem potentiellen Feind abzudrücken, um sich doch noch hinter einer Deckung zu verstecken oder um rechtzeitig eine strategisch günstige Position zu erreichen.

Kurzum: Looten braucht Zeit und die kann euch schlimmstenfalls euer virtuelles Leben kosten. Doch es gibt einen Trick, mit dem sich eben diese Zeit auf ein Minimum verkürzen lässt.

Was hat es mit dem Trick auf sich? Standardmässig kostet das Aufheben von Loot in Warzone einiges an Zeit. Man muss die entsprechende Taste gedrückt halten, damit man etwas aufhebt. Erst mit einer spürbaren Verzögerung hat man den Loot dann auf diese Weise aufgehoben.

Was viele jedoch nicht wissen: Durch das Ändern einer Einstellung in den Optionen könnt ihr die Zeit beim Looten verkürzen.

So funktioniert der Trick im Detail:

Geht in die Optionen von Modern Warfare / Warzone.

Navigiert zum Controller-Tab und scrollt dort anschließend bis zu den Waffen runter.

Sucht nun die Option „Benutzen/Nachladen-Verhalten“.

Dort kann man zwischen „Drücken zum Nachladen“ (Standard), „Drücken zum Benutzen“ sowie „Kontextabhängig“ auswählen. Setzt diese Einstellung nun auf „Kontextabhängig“.

Hier könnt ihr die Einstellung ändern

Das ändert sich: Dadurch wird die Standard-Option, bei der ihr zum Nachladen die Taste drücken und zum Benutzen die Taste halten müsst, geändert.

Nun wird beim Drücken benutzt oder nachgeladen – vorrangig ist jedoch das Benutzen. Steht ihr also neben einem Item, schaut es aktiv an und drückt dann die Nachlade-Taste, wird das Item aufgehoben und nicht die Waffe nachgeladen. Sonst könnt ihr aber wie gewohnt bei diesem Setting mit einem Tastendruck auch nachladen.

Die Eingewöhnung mit dem neuen Setting geht dabei recht schnell. Spätestens nach einigen Runden sollte sich diese Einstellung ganz natürlich anfühlen.

Wieviel schneller ist das Aufheben von Loot nun? Zwar haben wir keine Zeit gemessen, doch der Zeitaufwand für das Looten wird mit diesem Trick merklich verkürzt.

In diesem Video zeigt der YouTuber Scahty zudem einen Vorher-Nachher-Vergleich der beiden Optionen:

