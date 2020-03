Ein Spieler entdeckte bei Call of Duty: Warzone zufällig einen Trick, mit dem ihr euch beim 1vs1 im Gulag einen entscheidenden, visuellen Vorteil sichern könnt. So geht’s.

Was ist der Gulag überhaupt? Der Gulag ist bei CoD: Warzone im Prinzip eine Art Mini-Spiel, mit dem ihr nach dem Tod um eine zweite Chance, also um einen Respawn, kämpft.

Landet ihr im Gulag, wartet ihr, bis ihr an der Reihe seid und kämpft dann in einem 1vs1-Duell mit einem zufälligen Loadout gegen einen Widersacher. Der Gewinner darf dann ins Match zurück.

Was hat es mit der Methode auf sich? Während ihr im Gulag auf euren Kampf wartet, befindet ihr euch mit weiteren wartenden Spielern auf einer Art Promenade oder Balkon – etwas erhöht über der eigentlichen Arena mit den Duschräumen.

Dort könnt ihr entweder aus Spaß auf eure Feinde einprügeln, eure kämpfenden Kameraden mit Steinwürfen unterstützen, den Duellen in der Arena zuschauen oder einfach nur auf euren eigenen Einsatz warten.

Als dem angeheiterten Warzone-Spieler und Reddit-User PublicWest beim Warten langweilig wurde, machte er einfach nur ein bisschen Quatsch und entdeckte dabei zufällig einen Trick, der nun als große Hilfe von zahlreichen anderen Spielern auf Reddit gefeiert wird.

So funktioniert die Methode: Im Prinzip ist es ganz einfach. Anstatt stumpf auf seine Gegner zum Zeitvertreib einzuprügeln, machte sich PublicWest einen Spaß und besprühte den anderen wartenden Spieler mit dem knallgelben Spray „Ein Schuss“ (ein Cosmetic, kann man in den Quartieren auswählen). Dieser stach nun auf dem dunklen Balkon durch das an ihm haftende Spray richtig ins Auge.

Bei anschließendem Kampf gegen genau diesen Gegner fiel ihm dann aber auf – der Gegner war immer noch knallgelb markiert und trotz seines vergleichsweise dunklen Skins auf der bewusst dunkel gehaltenen Gulag-Karte ebenfalls viel besser zu sehen.

Wollt ihr euch also einen riesigen visuellen Vorteil im Gulag-Kampf sichern, dann schnappt euch ein buntes Spray und sprüht damit alle Spieler an, auf die ihr vor dem Match auf dem Balkon trefft.

Wenn ihr ihnen anschließend im Match begegnet, erweist sich die Markierung als großer Vorteil. Denn selbst in den dunkelsten Passagen der kleinen Map ist der markierte Feind nun viel besser zu sehen. Dadurch könnt ihr ihn leichter und schneller ins Visier nehmen. Sprays in den Farben rot, gelb und pink sind dabei besonders gut zu sehen.

Quelle: Reddit-User PublicWest

Was sagen die Spieler zu diesem Trick? In den Kommentaren des entsprechenden Threads mit dem Namen „Verschwendet eure Zeit im Gulag nicht mit Schlagen von Feinden! Markiert sie und macht sie leichter sichtbar“ wird diese einfache aber clevere Methode von vielen gefeiert – das sei endlich mal ein richtiger Pro-Tipp. Der Beitrag erhielt nach knapp einem Tag bereits weit mehr als 4.000 Upvotes.

Zahlreiche Spieler bedanken sich und meinen, dass die Methode sich als hilfreich und effektiv erwiesen hat, nachdem man sie selbst getestet hatte. Einige raten dazu, verstärkt auf das rote Herz als Spray zu setzen, da dieses am besten zu sehen seien. Wiederum andere fordern scherzend, den Beitrag nun schnell zu löschen, damit man diesen großen Vorteil möglichst lange exklusiv für sich nutzen kann.

