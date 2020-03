An meiner bisher schlimmsten Runde in CoD Warzone ist ein Heli schuld

In CoD: Warzone gibt es viele Möglichkeiten, sich eine gute Platzierung zu erarbeiten. Einige davon sind aber doch sehr kurios – und sicher ärgerlich für viele Mitspieler. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat eine solch kuriose Runde erlebt.

So lief die Runde ab: Als am 17. März endlich der Solo-Modus erschien, habe ich mir sofort einige Runden angeschaut. In meiner letzten Runde an dem Tag fiel mir recht früh ein Helikopter auf, eines der Fahrzeuge in Warzone.

Der Heli flog nur kurz nach Start der Runde hoch in die Luft irgendwo am Rand der Zone und blieb dann da still auf der Position im Schwebeflug. Ich habe ihn ignoriert und einfach weiter gemacht, irgendwann geriet er auch in Vergessenheit.

Gegen Ende der Runde, als der Kreis immer kleiner wurde, habe ich den Heli wieder entdeckt – immer noch einfach in der Luft schwebend, hoch oben und von den meisten Spielern ignoriert. Ich habe mehrfach versucht, ihn mit einem Scharfschützengewehr zu treffen, aber erfolglos.

Damit habe ich nur die Aufmerksamkeit anderer Spieler auf mich gelenkt – und bin daran schlussendlich wohl auch gestorben, weil ich aus meiner geschützten Position herausgekommen bin.

Das war der Sieg: Als ich dann kurz vor Ende selbst ins Gras gebissen habe, habe ich weiter zugesehen – bis zum Schluss. Der Spieler im Heli wurde zweiter, weil ihn niemand beachtet hat. Verloren hat er sogar nur, weil Platz 1 sich mit Selbst-Wiederbelebungen und Stims am Leben halten konnte.

Als er am Ende gestorben ist, hat er sogar kaum Loot hinterlassen – Er hat die ganze Runde also kaum etwas gesammelt, sondern sich nur in seinem Heli versteckt.

Spieler gewinnen CoD Warzone so unfair, dass ihr Exploit sofort gefixt wird

Nervige Strategie oder clevere Taktik?

Darum ist das ein Problem: Abgesehen davon, dass eine so passive und pazifistische Art zu Spielen vermutlich nicht jedem liegt, sind dabei zwei Probleme hervorgestochen, die die Sache etwas unfair machen.

Zum einen konnte der schlussendliche Sieger den Gegner irgendwann gar nicht mehr treffen. Das Spiel erlaubt es nicht, lotrecht nach oben zu sehen und der Kreis war irgendwann zu klein für ihn, um den Heli direkt über ihm treffen zu können. Auf mich wirkte das feige.

Ohne einen Werfer wie den PILA ist man gegen den Heli ohnehin so gut wie machtlos.

Zum anderen konnte der Heli-Spieler unendlich lang in der Luft bleiben. Bisher ist das in der Community noch keine Kritik, aber wenn solche Runden öfter auftauchen, werden möglicherweise die Rufe nach einem Treibstoff-System laut.

Darum ist das trotzdem clever: Die Strategie erfordert natürlich wenig Aufwand. Ihr sucht euch einen Heli (bei einigen unserer besten Landeplätze für Warzone steht immer garantiert einer herum), steigt ein und wartet.

Dann müsst ihr nur so weit oben und außer Sichtweite fliegen, dass ihr den meisten Spielern egal seid oder sie euch nicht bemerken. Irgendwann werden sie dann auch keine Zeit mehr haben und suchen sich wichtigere Ziele.

Als Belohnung winkt zwar vermutlich kein Sieg, aber immerhin ein dicker Batzen Erfahrungspunkte, selbst ohne EP-Boost.

Was kann ich dagegen tun? Solange ihr nicht zufällig die richtigen Waffen findet, könnt ihr dagegen nur wenig tun. Ihr könnt euch aber schon jetzt darauf vorbereiten, falls euch irgendwann auch einmal so ein Spieler auf die Nerven geht:

Erstellt ein Loadout mit dem PILA-Werfer als Sekundärwaffe – Die besten Loadouts für Warzone findet ihr hier

Besorgt euch eine Ausrüstungslieferung an den Vorratsstationen – Die gehören sowieso zu den besten Items, die es zu kaufen gibt

Nehmt euch das PILA-Loadout und heizt dem Heli ein

Wenn ihr ein besonders guter Sniper seid, könnt ihr auch zum stärksten Sniper-Gewehr für Warzone, dem AX-50, greifen und versuchen, den Piloten aus dem Cockpit zu ballern

Alternativ gibt es eine weitere Strategie, um Helis aus der Luft zu holen – die erfordert aber eine Aufklärungsdrohne.

Was haltet ihr von der Strategie?