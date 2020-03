Mit dem Warzone-Update hat Call of Duty: Modern Warfare zwei neue Spielmodi erhalten. Diese eignen sich hervorragend, um mit ihnen schnell Waffen zu leveln oder Stufen im Battle Pass aufzusteigen. Aber nur kurze Zeit ist es noch leichter.

Was macht das so leicht? Mit dem Start des Battle-Royale-Modus Warzone am 10. März gab es auch einen kleinen Bonus für alle Spieler. Sämtliche erhaltene Erfahrung ist eine Woche lang verdoppelt, bis zum 17. März 2020.

Dieser Bonus gilt für Waffen-EP, reguläre EP und Fortschritt für den Battle Pass. Ihr erhaltet sowohl in den Multiplayer-Modi, als auch in den beiden Warzone-Modi Battle Royale und Beutegeld die doppelte Erfahrung.

Wie viel Erfahrung bekomme ich? Wie viel Erfahrung ihr erhaltet, hängt davon ab, welchen Modus ihr spielt, wie gut die erzielte Leistung ist und wie lang die Runde gedauert hat. Die meisten Bonus-EP haben wir bisher in BR und Beutegeld messen können. Wenn ihr euch einigermaßen gut schlagt, könnt ihr hier in einer halben Stunde grob:

2-3 Stufen

2-3 Waffen-Level für die ausgerüstete Waffen

und 1-2 Battle-Pass-Stufen erreichen

Die Dauer entspricht grob einer Runde. Bei längeren Runden oder besserer Leistung könnt ihr die erhaltene Erfahrung leicht noch weiter steigern.

Schnell Aufsätze, Waffen und Battle Pass farmen

Was nutzt mir das Leveln? Wenn ihr im Level steigt, hat das mehrere Vorteile. Zum einen schaltet ihr mit regulären Stufenaufstiegen bis Stufe 55 neue Waffen und Ausrüstung frei. Zum anderen könnt ihr mit den benutzten Waffen leveln.

Das Aufleveln von bestimmten Waffen gewährt euch Zugriff auf neue Aufsätze, mit denen ihr die Waffen beim Waffenschmied verbessern und individualisieren könnt. So könnt ihr aus einigen Waffen sogar geheime Varianten bauen.

Außerdem gewähren euch auch die Level im Battle Pass verschiedene Belohnungen – darunter die zwei neuen Waffen Grau 5.56 und Striker 45 von Season 2.

Bringt mir das auch als Free2Play-Spieler etwas? Warzone ist auch kostenlos spielbar, allerdings haben F2P-Spieler auch nur auf den Battle Royale Zugriff. Dennoch bringt euch das Leveln fast genauso viel wie den Käufern.

Warzone bietet das Feature, Killstreaks und Loadouts ins Battle Royale zu übernehmen. Fangt ihr ganz neu an, stehen euch bei den Loadouts jedoch nur Standard-Varianten zur Verfügung.

Ab Stufe 4 könnt ihr eigene Loadouts und Klassen erstellen. Da ihr als F2P-Spieler ganz neu anfangen müsst, hilft euch der EP-Bonus, schneller an gute Loadouts zu kommen. So hängt ihr den Käufern zumindest nicht ganz so lang hinterher.

Haben Käufer von CoD: MW Vorteile zu Free2Play-Spielern in Warzone?

Dazu wird jeglicher Fortschritt, den ihr im Battle Royale macht – also Level, Waffen-Stufen und mehr – auch ins Grundspiel übertragen, sobald ihr es kauft. Wollt ihr also auch CoD MW später im Multiplayer spielen oder euch die kosmetischen Items für den BR freischalten, verliert ihr so keinen Fortschritt.

Tipps zum schneller leveln mit Warzone

Spielt den Modus Beutegeld oder „Plunder“ – Dieser ist auch solo oder zu zweit gut machbar

Ihr müsst nicht bis zum Ende spielen – Auch ein früher Tod, ohne viel erreicht zu haben, gewährt bereits knapp 4000-5000 EP

Spielt auf EP und nicht auf den Sieg – Wollt ihr bestimmte Waffen leveln, nutzt sie im Battle Royale, wenn ihr sie findet, auch wenn sie nicht die Stärksten sind

Baut ein Loadout mit der Waffe, die ihr leveln wollt – das könnt ihr im Beutegeld-Modus sofort auswählen und müsst es nicht erst kaufen oder finden

Spielt mit Freunden oder Randoms – Warzone ist für Trios ausgelegt und alleine oder zu zweit dementsprechend etwas härter. Gemeinsam überlebt ihr wahrscheinlicher und habt höhere Chancen auf mehr EP

Erledigt Aufträge – die gewähren in der Runde schnelle und leicht verdiente Belohnungen, die euch zu mehr EP verhelfen können. Hier gibt es dazu eine Extra-Ladung Waffen-XP

Seid ihr nur auf den Sieg aus, haben wir hier einige Tipps für euch: