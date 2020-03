Ihr könnt CoD: Warzone auch Solo oder Duo spielen, aber solltet es nicht

Warzone ist am Start und mit ihm der heiß ersehnte Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Im Vorfeld haben sich viele Spieler gefragt, ob sie auch alleine zocken können. Ja, es geht, hat aber Nachteile.

Wie kann ich Solo oder Duo einstellen? Wenn ihr den neuen Modus Warzone in Modern Warfare das erste Mal startet, müsst ihr zuerst ein Training absolvieren. Anschließend könnt ihr euch in die erste Lobby begeben. Dabei stehen euch zwei Spielmodi zur Auswahl:

Battle Royale

Beutegeld

sowie diverse Übungsmodi

Direkt unter der Auswahl habt ihr einen Schalter für „Truppauffüllen“. Den könnt ihr entweder auf „Füllen“ oder „Nicht füllen“ stellen. Die Option „Füllen“ sorgt dafür, dass eurem Team Spieler zugewiesen werden, bis ihr zu dritt seid. Bei „Nicht füllen“ spielt ihr alleine oder zu zweit, je nach eurer Gruppenstärke.

Darum ist das ein Nachteil: Ähnlich wie in Apex Legends ist die Squad-Größe in Warzone auf drei Spieler gestellt. Das bedeutet, dass die auftretenden Gruppen zu dritt spielen.

Meldet ihr euch nun mit weniger Spielern an, kann es passieren, dass ihr dennoch mit Dreier-Gruppen in ein Match geworfen werdet. Das ist insbesondere Solo ein Nachteil, denn wenn ihr einen Gegner entdeckt, müsst ihr immer damit rechnen, dass der nicht alleine ist.

Vor- und Nachteile des Solo-Spiels

Welche Vorteile hat es? Wenn ihr euch dennoch dazu entschließt, alleine zu spielen, könnt ihr natürlich sämtliche Beute für euch behalten. Ihr müsst nicht teilen und könnt euch frei an allem bedienen, was ihr findet.

Das kleinste Fahrzeug (Quad) kann zudem ohnehin nur zwei Spieler befördern.

Dazu seid ihr alleine schwerer auszumachen. Ein Team, das sich geschlossen oder unkoordiniert bewegt, ist auf der großen Karte leichter auszumachen als eine einzelne Person.

Außerdem seid ihr nicht sofort erledigt, wenn ihr umgenietet werdet. Durch das Gulag-Feature bekommt ihr eine zweite Chance. Solltet ihr vor einer gewissen Zeit ausgeschaltet werden, kommt ihr in den Knast. Klatscht ihr dort euren zugewiesenen Gegner weg, bekommt ihr einen kostenlosen Wiedereinstieg.

Welche weiteren Nachteile hat es? Dennoch überwiegen die Nachteile. Neben der Tatsache, dass ihr grundsätzlich gegen eine Übermacht an Spielern antretet, habt ihr außerdem niemanden, der euch den Rücken freihalten kann.

Warzone ist für Dreier-Gruppen gedacht.

Ihr seid nicht nur in Feuergefechten alleine, sondern könnt euch auch keine Munition von anderen Spielern borgen und kein Geld zusammenlegen, um etwa teurere Killstreaks zu kaufen. Außerdem haben eure Verbündeten die Möglichkeit, euch wiederzubeleben, selbst wenn es im Gulag nicht geklappt hat. Alleine geht das nicht.

Probleme fürs Matchmaking

Zuletzt macht ihr es auch noch potentiell für alle anderen Spieler schwerer. Denn es gibt im Moment ohnehin schon Probleme mit den Warteschlagen, weil ständig Spieler die Lobby verlassen.

Reiht ihr euch nun alleine an, muss mit anderen Teams die Anzahl ausgeglichen werden. Das wird jedoch vermutlich in Kürze kein allzu großes Problem mehr, denn um 20:00 Uhr am 10. März können alle Warzone auch kostenlos spielen: