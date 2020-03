CoD MW: Weil Spieler keine Geduld haben, versauen sie Warzone für alle

Der neue Battle-Royale-Modus Warzone für Call of Duty: Modern Warfare ist gestartet und der Andrang der Spieler ist groß. Ausgerechnet das scheint aber ein Problem zu sein, denn die Runden starten nur langsam.

Was ist das Problem? Seit heute, am 10. März um 16:00 Uhr deutscher Zeit Warzone für Käufer gestartet ist, können die ersten Spieler auf PC, PS4 und Xbox One den neuen Battle-Royale-Modus starten.

Das Problem ist allerdings, dass viele Spieler keine Geduld haben und die Lobbys vor dem Start reihenweise wieder verlassen. Das führt dazu, dass die verbleibenden Spieler nicht starten dürfen und lang warten müssen.

In unseren Versuchen, uns für Warzone anzumelden, brauchten wir bei fünf Anmeldungen im Schnitt zwischen drei und fünf Minuten, ehe die Runde endlich startete, teilweise ein gutes Stück länger.

Warum haben die Spieler keine Geduld? In Warzone spielen bis zu 150 Spieler gleichzeitig in Gruppen aus bis zu drei Spielern. Das entspricht 50% mehr Spielern als die meisten Battle Royale pro Runde einladen.

Durch die benötigte Spielerzahl füllen sich die Lobbys ohnehin etwas langsamer. Für einige scheint das ein Problem und sie verlassen die Lobby – was wieder andere dazu bringt, zu gehen, weil es ihnen zu lange dauert.

CoD MW: Schnappt euch kostenlos mit PS Plus das Warzone-Kampfpaket im PS Store

Spieler klagen über Wartezeiten und Leaver

Von dem Problem berichten bereits jetzt, nur wenige Stunden nach dem Launch, auch andere Spieler im subreddit von Modern Warfare:

frankiexile schreibt: „Ich kann noch nicht mal in ein Match gehen, weil jeder ständig die Lobbys verlässt.“

Global-Driver beschwert sich: „Ich habe 20 Minuten lang versucht, zu spielen und es dann aufgegeben. Wenn die Leute ständig rausgehen und wieder reinkommen, startet das Spiel nie.“

Der Nutzer ohsinboy hat sich mit einem eigenen Thread bereits an die Entwickler gewandt. Er rät, die Lobbys erst mit den vollständigen 150 Leuten überhaupt erst zu öffnen, sodass sie sofort starten und niemand aus dem Spiel gehen könnte.

In Warzone könnte viel Action abgehen – wenn die Runden starten würden.

Wird es noch besser?

Dass Lobbys nicht voll werden und Spieler ständig warten müssen, war bereits im Grundspiel ein Problem. Besonders bei unbeliebten Karten wie Piccadilly kam es häufiger vor, dass die Spiele gar nicht starteten.

Im Moment können nur die Käufer des Grundspiels bereits spielen. Erst um 20:00 Uhr wird auch die Free2Play-Fassung von Warzone verfügbar sein. Es ist gut möglich, dass sich die Lobbys dann zuverlässiger füllen. Auch das Crossplay von Warzone könnte dabei helfen.

Vielleicht reizt es die Spieler aber auch an, eine Minute länger in einer Lobby zu verweilen, wenn sie das erste Gameplay ihrer Lieblings-Streamer und -YouTuber sehen. Denn Warzone feiert jeden Sieg ordentlich: