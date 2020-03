Jetzt behindert Corona auch Wolcen: Steam-Hit braucht länger für Updates

Das erfolgreiche Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem (PC) hat einen neuen Patch bekommen. Das fast interessantere daran ist aber, dass die Entwickler nun bekannt geben, dass es wegen der Coronakrise zu Verzögerungen bei weiteren Updates kommen kann.

Was musste das Team bekannt geben? Die Corona-Krise macht auch vor den Wolcen Studios nicht Halt. Deswegen müssen die Entwickler nun von zu Hause aus weiterarbeiten. Allerdings ist es nicht jedem im Team möglich, Home Office zu betreiben und das wirkt sich auf die Entwicklung neuer Updates für das Action-RPG Wolcen aus.

Die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten ist dem Unternehmen sehr wichtig, weswegen man nun natürlich aktzeptiert, dass die Arbeiten am Spiel langsamer vorangehen, als eigentlich geplant.

Wir sind weiterhin bestrebt, euch die bestmögliche Erfahrung mit Wolcen zu bieten, und wir werden weiterhin so viel wie möglich tun, an der nächsten Liga arbeiten, Fehler beheben, aber das allgemeine Tempo wird sich zwangsläufig verlangsamen. Wolcen Studios über Steam

Die Entwickler von Wolcen können wegen des Coronavirus nur noch langsam weiterarbeiten.

Wolcen-Fans brauchen mehr Geduld

Was genau bedeutet dies für das Action-RPG? Die Entwickler haben bereits vor einigen Tagen erklärt, dass sie sich die kommenden vier Monate auf Bugfixes und Optimierungen konzentrieren möchten, bevor weitere Inhalte wie ein neues Kapitel für das Spiel kommen.

Da die Arbeiten jetzt langsamer vonstattengehen, bedeutet dies wohl oder übel eine Verzögerung in allen Bereichen. Das heißt, kommende Updates erscheinen entweder später oder mit weniger Inhalten, wodurch sich diese Bugfixing- und Optimierungs-Phase über die geplanten vier Monate hinaus verzögern dürfte. Damit müssen wir dann auch länger auf neuen Content warten.

Was meinen die Spieler dazu? Die Meinungen gehen auseinander. Größtenteils herrscht aber Verständnis für die Situation.

Hoverboy schreibt etwa über Steam: „Danke für das Update! Am Ende des Tages sorgt ihr für Unterhaltung. Gesundheit und Sicherheit sollten Vorrang vor Unterhaltung haben. Bitte passt auf euch auf und Danke für eure harte Arbeit!“

Andere wie Irrelevant zeigen weniger Verständnis: „Oh, Junge. Zeit, Wolcen zu deinstallieren. Ihr versteht einfach nicht die Kernprobleme eures Spiels, sondern versucht nur, es hier und da mit einigen Korrekturen zu bearbeiten, ohne die eigentlich wichtigen Dinge anzugehen.“

Einen neuen Patch gibt es auch

Was bringt der neue Patch? Das Update 1.0.10 behebt jede Menge Bugs und verbessert zudem das UI und die Interaktion im Juwelier-Inventar. Zusätzlich sollte Wolcen nicht mehr so häufig abstürzen. Balancing-Anpassungen an den Skills sind ebenfalls wieder dabei. „Wut durch Treffer“ wird jetzt außerdem nicht mehr durch Schaden über Zeit ausgelöst. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Steam.