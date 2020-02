Wolcen: Lords of Mayhem ist ein neues Action-RPG und wurde ursprünglich unter dem Namen "Umbra" angekündigt. Das Hack'n Slay überzeugt durch eine beeindruckende Grafik, ein gutes Kampfsystem mit hervorragendem Talentbaum, sowie ein spaßiges Endgame. Entsprechend gibt es Vergleiche mit den erfolgreichen Spielen Path of Exile und Diablo. Wolcen erschien am 13. Februar 2020 und soll zukünftig weitere Story-Akte und Updates bekommen.