Großes Update für Wolcen ist endlich da: Kann es wieder zum Steam-Hit werden?

Mit dem aktuellen Update kommt das Hack and Slay allerdings noch nicht wieder an den Erfolg des Steam-Launchs im Februar ran. Doch das könnte sich mit weiteren solcher Update noch ändern.

Was bedeutet das für Wolcen? Wie aus den Bewertungen und Meinungen der Spieler zum Action-RPG nach dem Update hervorgeht, hat sich Wolcen durchaus gebessert. Aber es gibt noch immer Probleme in Form von Bugs und Lags. Die Entwickler befinden sich jedoch auf einem guten Weg, haben aber noch weiter Arbeit vor sich.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was steckt in diesem Update? „Chronicle 1: Bloodtrail“ nimmt nach einer Reihe von Bugfixes und Anpassungen jetzt größere Veränderungen am Action-RPG vor und führt zudem neuen Content ein, etwas, das sich die Spieler schon sehr lange wünschen.

Das Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem (PC) hat nun das große Update „Chronicle 1: Bloodtrail“ bekommen. Kann es dem einstigen Steam-Hit wieder zum Erfolg verhelfen?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − 5 =

Insert

You are going to send email to