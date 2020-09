MMORPG-Riese baut neues AAA-Spiel – Klingt wie Lost Ark und Diablo 4

Nexon, die koreanische Firma hinter Spielen wie Riders of Icarus und MapleStory, sucht derzeit nach Mitarbeitern für ein neues AAA-MMORPG. Besonders interessant daran ist, dass es auch für den PC entwickelt wird.

Was ist das für ein Spiel? Durch eine neue Stellenbeschreibung von Nexon, die die Webseite MMOCulture übersetzt hat, lässt sich grob erahnen, was für ein Titel entwickelt wird:

Bei dem MMORPG handelt es sich um eine komplett neue IP. Es wird also kein MapleStory 3 oder Ähnliches.

Es soll in einer Fantasywelt spielen, die an das Mittelalter angelehnt ist.

Die Spielwelt soll komplett offen sein und ohne Ladebildschirme auskommen.

Es wird ein AAA-Spiel in der Unreal Engine 4, sowohl für PC, als auch Mobile.

PvP-Schlachten und Burgbelagerungen sollen eine Rolle spielen.

Das Spiel erscheint in der ISO-Perspektive.

Damit folgt Nexon einem Trend, den Titel wie Lost Ark, das Dank Amazon bald bei uns erscheinen soll, und Project TL, dem neuen Titel von NCSoft, ins Leben gerufen haben. Beide setzen ebenfalls auf die Kombination von ISO-Perspektive und MMORPG.

Auch Diablo 4 wird diese Ansicht wieder nutzen. Doch der neue Titel von Blizzard wird, anders als die 3 vorherigen Spiele, kein vollwertiges MMO, auch wenn ihr immer wieder auf andere Spieler treffen sollt.

Nicht in Third-Person, sondern von oben herab werden Spiele wie Lost Ark (hier im Bild) und Diablo 4 gespielt.

Wie steht es um den Release des neuen Spiels? Bisher gibt es weder einen Namen noch Bilder oder Artworks zum neuen MMORPG von Nexon. Das Titelbild gehört zum Spiel Lost Ark.

Ein Release ist auf absehbare Zeit also unwahrscheinlich.

Nexon kann große MMORPGs, das zeigt die Vergangenheit

Was hat Nexon bisher entwickelt? Nexon kennt man im Westen vor allem für MMORPGs wie MapleStory oder Riders of Icarus, wo ihr viele verschiedene Tiere reiten könnt.

Doch wirklich viel Geld verdient das Studio mit Dungeon Fighter Online. Der Titel ist eines der erfolgreichsten Spiele der Welt und setzte 2019 sagenhafte 1,6 Milliarden Dollar um.

Das ist Dungeon Fighter Online – Eines der lukrativsten PC-Spiel der Welt.

In jüngster Vergangenheit veröffentlichte Nexon das MMORPG V4 sowohl in Korea, als auch bei uns im Westen. Auch dieses Spiel setzte bereits auf Spielversionen für PC und Mobile und das funktionierte sogar recht gut. Allerdings versauten mir Pay2Win und Auto-Kämpfe gehörig den Spielspaß an V4.

Ob das neue Spiel diesen Aspekt besser hinbekommt, wird die Zukunft zeigen.