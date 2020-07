Wir haben das neue MMORPG V4 gespielt – Das erwartet euch

Am 23. Juli erschien das neue MMORPG V4 (PC, Android, iOS) von der Firma Nexon, das ihr nun kostenlos spielen könnt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat den neuen Titel bereits einige Stunden ausprobiert, um sich ein Bild davon zu machen.

Was ist V4? Victory Four wurde vom südkoreanischen Studio Nexon entwickelt, das bereits MMORPGs wie Vindictus und MapleStory 2 veröffentlicht hat. Es ist sowohl auf dem PC, als auch auf dem Smartphone spielbar und bietet dabei Crossplay zwischen beiden Plattformen.

V4 möchte mit seiner offenen Fantasy-Welt, verschiedenen PvE- und PvP-Inhalten, viel Gilden-Content, sowie großen Schlachten überzeugen.

Da Nexon das Spiel mit deutschem Text und englischer Sprachausgabe veröffentlicht hat und ich sowieso gespannt auf ein neues MMORPG warte, war es Grund genug für mich, das Spiel immerhin rund 2,5 Stunden auszuprobieren. Doch was ist mein Eindruck bisher und kann mich V4 länger an sich binden?

Vielseitige Charakter-Entwicklung, aber wenig Eigenleistung

So liefen die ersten Schritte: V4 bietet euch zum Start die Auswahl aus verschiedenen Servern, darunter auch 3 Stück in Europa. Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus 6 verschiedenen Klassen, wobei diese einen Gender Lock haben:

Zauberin – Weiblich

Kriegsherr – Männlich

Schlächter – Männlich

Ritter – Weiblich

Revolverheld – Weiblich

Wuchtklinge – Weiblich, und optisch leider etwas kindlich

Immerhin könnt ihr kostenlos 5 Charaktere besitzen, um so fast jede Klasse ausprobieren zu können. Die Charaktererstellung selbst bietet einige vorgefertigte Templates, aber auch viele Möglichkeiten, selbst Änderungen an der Optik vorzunehmen. An ein Black Desert kommt der Editor jedoch bei weitem nicht heran.

Es gibt eine gute Auswahl an Frisuren, Haarfarben und anderen äußerlichen Merkmalen.

Wie ist das Gameplay? Die ersten Schritte im Spiel laufen recht einfach ab: Ihr folgt einigen Rede-Quests, wobei folgen nicht das richtige Wort ist. Ihr schaut zu, wie einige Charaktere mit euch reden, trifft es eher. Denn ihr müsst zu keinem NPC laufen, alles läuft automatisch ab.

Selbiges gilt dann auch für die ersten Quests, in denen ihr Monster besiegen sollt. Denn auch das Kämpfen erledigt der Charakter im Alleingang und das nicht mal schlecht.

Er setzt Fertigkeiten ein und nutzt Ketten-Angriffe, verwendet im fortgeschrittenen Level die Reittiere eigenständig und auch die Dialoge laufen komplett von selbst. In den Einstellungen könnt ihr zudem festlegen, ab welchem Prozentsatz der Lebenspunkte Tränke eingesetzt werden und wie der Charakter in bestimmten Situationen automatisch reagieren soll.

In V4 könnt ihr sogar Einstellungen vornehmen, wie sich euer Charakter im Autoplay verhalten soll.

Nur hin und wieder gibt es eine kleine Unterbrechung vom Autoplay, wenn eine Quest-Reihe endet und ihr eine neue Reihe annehmen wollt oder ein Tutorial ansteht, um eine Besonderheit des Spiels kennenzulernen. Dann müsst ihr tatsächlich zweimal klicken.

Was ist an V4 interessant? Obwohl das Gameplay nahezu komplett automatisch abläuft, scheint Nexon sich bei der Charakter-Entwicklung einige Ideen gemacht zu haben:

Mein Schlächter hat 21 verschiedene Fertigkeiten, was für ein Spiel, das auch auf dem Smartphone läuft, durchaus viel ist.

Es gibt eine Ultimative Fertigkeit, die mich für einen kurzen Moment in einen Dämon verwandelt. Passend dazu kann ich Dämonensteine prägen, um bessere Werte zu bekommen.

Die Ausrüstung lässt sich über Potential, aber auch über gefundene Schriftrollen verbessern.

Es gibt 4 Sammel- und 3 Herstellungs-Berufe.

Mein Charakter kann verschiedene Talente lernen.

Es gibt Reittiere, Begleiter (Haustiere) und Gefährten, die man wiederum auf Reise schicken kann, um Material zu sammeln oder andere Aufgaben zu erledigen. Die Auswahl dabei ist groß und man kann sogar Aufwertungen vornehmen.

Dazu gibt es ein Forschungstagebuch, in dem ihr mehr über bestimmte Kreaturen der Spielwert lernt und wo ihr diese finden könnt. Auch darüber verbessert ihr die Werte eures Charakters.

Das alles verpackt V4 in einer guten, wenn auch nicht überragenden Grafik. Genutzt wird dabei die Unreal Engine 4, jedoch mit einem Interface, das auf ein Smartphone ausgelegt ist.

Ich im Kampf gegen einen Zwischen-Boss in der Story. Die Grafik schlägt sich dabei gut.

Was ist mit PvP- und Gilden-Content? Nach rund 30 Minuten aktiver und knapp 2 Stunden passiver Spielzeit bin ich bei Level 21 angekommen. Das PvE ist bis dato nicht sehr spannend, die Story des Spiels eher einfach gehalten: Leute treffen, ihnen helfen, neue Freundschaften schließen, andere Leute retten.

Doch die interessanteren angekündigten Inhalte konnte ich bisher noch gar nicht nutzen:

Für den Gilden-Content muss man Stufe 30 sein, wobei Gilden vor allem Verstärkungen für XP und andere Boni geben, je mehr Mitglieder darin sind. Massengilden sind also erwünscht.

Für das PvP muss man anscheinend erst einen gewissen Teil der Story erleben haben.

Talente gibt es erst ab Stufe 51.

Für die ersten Weltbosse benötigt man mindestens einen Ausrüstungs-Wert von 23.100 (maximal sogar 175.500 – Ich hab derzeit knapp 4.000). Außerdem erscheinen die ersten Bosse erst heute Abend um 20:00 Uhr.

Allerdings muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich das MMORPG wirklich bis zu diesen Zielen spielen werde. Denn wirklich spannend ist es bisher nicht.

Zu viel Smartphone, zu wenig PC

Was stört bei V4? Im Laufe des Spiels störte mich das Autoplay gar nicht so stark. Schlimmer war das Blinken an jeder Ecke des Interface:

Neue Items im Inventar

Neue Erfolge, die man im Sekundentakt erreicht

Neue Fertigkeiten

Login- und Online-Belohnungen

Neue Forschungen

Quest-Belohnungen, die man aus einem Journal bekommt

Für jedes dieser Ereignisse gibt es eine direkte Benachrichtigung in Form von leuchtenden Icons.

Im Interface gibt es jede Menge Symbole und viele davon blinken ständig.

Wie ist die Monetarisierung? Das einzige, was bisher noch nicht aggressiv beworben wurde, ist der Echtgeld-Shop, den es jedoch bei V4 gibt. Er bietet euch zum einen ein 30-Tage-Abo für 10,99 Euro an, welches euch mit zusätzlicher Erfahrung, Gold, Angriffskraft und Tempo ausstattet.

Ihr könnt euch außerdem für Echtgeld:

Bessere Ausrüstung

Buff-Food

Neue Begleiter und Reittiere

und sogar Ingame-Währung und Fortschritt für euer Forschungstagebuch kaufen.

Das einzige, was es nicht im Shop gibt, sind kosmetische Skins. Da müsst ihr euch tatsächlich das richtige Aussehen Ingame erspielen.

Ein MMORPG für zwischendurch, aber kein Highlight

V4 ist in erster Linie ein Mobile-MMORPG und spielt sich leider genauso. Am effektivsten bin ich unterwegs, wenn ich das Spiel selbst arbeiten lasse. Wer also Lust auf eine MMORPG-Simulation hat, findet hier zumindest ein hübsches Exemplar.

Auf den ersten Blick bietet der Titel von Nexon keine beeindruckenden Neuerungen oder besonders interessante Aspekte, abseits der Tatsache, dass man keinen Emulator braucht, um es am PC zu spielen. Vieles davon findet man bereits in den Mobile-MMORPGs, die wir von MeinMMO euch in einer Liste vorgestellt haben.

Ich verstehe, dass MMORPGs für das Smartphone interessant gemacht werden sollen. Viel mehr Leute besitzen ein Mobile-Gerät und ich selbst spiele gerne Hearthstone oder Teamfight Tactics unterwegs. Doch ein bisschen mehr Mühe hätte ich mir schon gewünscht.

Eine kleine Hoffnung ist für mich das kommende MMORPG The Ragnarök, das ebenfalls Crossplay zwischen PC, Smartphone und sogar Konsole bieten möchte. Auch wenn wir noch kein Gameplay gesehen haben, klingen die Ideen von Entwickler Netease zumindest interessant.