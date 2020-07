Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem hat den letzten Teil des großen Updates „Die zweite Morgenröte“ bekommen, das den Großteil der Probleme beheben soll, welche das Spiel seit Release plagten. Lohnt es sich also wieder, Wolcen zu spielen?

Was verändert der große Patch? Eigentlich sind es inzwischen 11 Patches, die seit rund 5 Monaten das Hack and Slay überarbeiten. Diese Updates haben aufgrund des Feedbacks der Spieler die größten Probleme von Wolcen in Angriff genommen, damit ein rundes und stabiles Action-RPG entsteht. Zu diesen Verbesserungen gehören unter anderem:

Aktive Fähigkeiten wurden überarbeitet

Es gibt jede Menge Balancing-Anpassungen

Der Client läuft stabiler

Die Lokalisierung ist verbessert worden

Es gibt viele Bugfixes

Anpassungen an den Bossgegnern wurden durchgeführt

Das User-Interface wurde verbessert und dabei Fehler mit falschen Anzeigen behoben

Die Gegner-KI wurde verbessert

Es sollte nun zu weniger Abstürzen kommen

Wolcen sollte sich nach dem Patch jetzt besser spielen.

So geht es mit Wolcen jetzt weiter

Gehören damit alle Probleme der Vergangenheit an? Nein. Das Team ist offen und erklärt, dass sicher noch weitere Probleme stehen. Nur, weil die große Überarbeitungsphase nun abgeschlossen ist, heißt das nicht, dass es keine weiteren Hotfixes und Patches gibt. Diese finden nun jetzt eben zusätzlich statt.

Was ist mit neuem Content? Zunächst war nach dem Release von Wolcen geplant, schnell neue Inhalte nachzuschieben. Doch nach dem missglückten Launch forderten die Spieler erst eine Überarbeitung, um Wolcen in einen guten Zustand zu bringen. Daher wurde die „Die zweite Morgenröte“ dazwischengeschoben, um das Hack and zu Slay zu retten.

Nun jedoch widmet sich das Entwicklerteam wieder der Erstellung von neuen Inhalten. Im Herbst soll die Chronik 1 erscheinen, welche neuen Content, Gameplay-Neuerungen und Performance-Verbesserungen mit sich bringt.

Aktueller Zustand? Besser als zum Start

Lohnt es sich nun wieder, Wolcen zu spielen? Es hat sich in den vergangenen 5 Monaten viel bei Wolcen getan. Allerdings gibt es trotz des neuen Updates nach wie vor Beschwerden von Spielern, die über Probleme stolpern.

CrowRezin schreibt auf Steam: „Es hat noch viele Probleme. Ich habe heute etwa eine Stunde oder so gespielt und bin immer wieder auf kleine lästige Bugs gestoßen. Sie haben ein paar Probleme behoben, aber es fühlt sich für mich immer noch wie eine Beta an.“

Grim erklärt: „Das Spiel hat noch einen langen Weg vor sich. Es gibt noch Tonnen an nervigen Bugs, sogar mit dem UI und das ist einfach nur ärgerlich. Das Spiel laggt noch immer, wenn man gegen große Mengen an Monstern kämpft.“

Matt ist recht enttäuscht vom aktuellen Update: „5 Monate mit vielen Versprechungen und am Ende ist es nur eine Anpassung der Zahlen? Das ist für mich eine Enttäuschung.“

jasonbrady33 hat dagegen Spaß: „Hört mal. Es macht Spaß! Ich bin erst in Kapitel 2 und ich weiß, dass das Endgame zählt aber ich hatte eine bessere Spielerfahrung zu Beginn als bei Diablo 3.“

ArTisT findet Wolcen ebenfalls gut: „Es ist ein solides Action-RPG. Ja, es gibt noch Bugs… Aber mit etwas mehr Zeit werden sie die Probleme schon ausbügeln und das Spiel zu etwas Besonderem machen.“

Fasst man die Stimmen der Spieler nach dem Update zusammen, so hat Wolcen nach wie vor mit Problemen zu kämpfen und es sind noch weitere Patches nötig. Dennoch ist es eine bessere Spielerfahrung als zum Release im Februar 2020.

Es lohnt sich also durchaus, mal wieder reinzuspielen und zu sehen, was sich getan hat. Dennoch müsst ihr noch mit dem einen oder anderen Problem rechnen.

Werdet ihr euch Wolcen: Lords of Mayhem jetzt wieder ansehen? Oder wartet ihr noch eine Weile?

Falls ihr auf der Suche nach weiteren interessanten Hack and Slays seid, dann könnt ihr euch von dieser MeinMMO-Liste inspirieren lassen: „9 neue Hack and Slays kommen 2020, während ihr auf Diablo 4 wartet„.