Wie geht es dem einstigen Steam-Hit Wolcen nach dem großen Update?

Ihr möchtet in Wolcen einsteigen und euch mit Crafting beschäftigen? Dann lest den MeinMMO-Crafting-Guide „So baust du stärkere Items“ .

Werden sich die Spielerzahlen langfristig bessern? Es ist momentan schwer zu sagen, ob der aktuelle Aufschwung anhalten kann. Wolcen hat sich definitiv verbessert, es gibt aber nach wie vor noch Baustellen in Form von Bugs. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Chronicle 1: Bloodtrail dazu beitragen konnte, dem Hack and Slay längerfristig zu mehr Spielern zu verhelfen.

Corvette1979 zeigt sich enttäuscht: „Es gibt so viel, was man an diesem Spiel lieben und genießen kann. Allerdings stoße ich nach einer Stunde Spielzeit auf dieselben ‚gamebreaking‘ Bugs. Der Verlust von Fortschritt und Ausrüstung ist für ein veröffentlichtes Spiel einfach inakzeptabel.“

rlfps hat Spaß: „Ich amüsiere mich wirklich, es ist so eine schöne Abwechslung von D3 und PoE und mit viel besserer Grafik. Das Spiel ist in mancher Hinsicht ein wenig klobig, aber insgesamt bin ich wirklich froh, dass die Entwickler wieder etwas Arbeit investiert haben.“

Hier hat sich also nicht viel verändert. Es gibt nach wie vor Spieler, die Wolcen gut finden, andere kritisieren das Hack and Slay. Die Meinungen sind sehr zwiegespalten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nach dem großen Update „Chronicle 1: Bloodtrail“ steigen die Spielerzahlen des Action-RPGs Wolcen: Lords of Mayhem (PC) wieder. Wir schauen uns die Situation an.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 × 7 =

Insert

You are going to send email to