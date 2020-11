Das Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem bekommt endlich neuen Content. Manche Fans sehen dieses Update sogar als letzte Chance für das Spiel an.

Was ist das für ein Update? Nach Abschluss der großen Überarbeitung des Spiels soll „Chronicle 1: Bloodtrail“ zum einen neue Inhalte in das Action-RPG Wolcen: Lods of Mayhem einführen und zum anderen einige Gameplay-Verbesserungen vornehmen. Allerdings möchten die Entwickler noch nicht über die genauen Änderungen und Neuerungen sprechen. Das soll erst in der nächsten Zeit passieren.

Ein wichtiges Update mit einem Nachteil

Warum ist dieses Update so wichtig? Die Fans von Wolcen warten seit dem Release des Spiels im Februar 2020 darauf, endlich neue Abenteuer erleben zu können. Das ist eine lange Zeit ohne Content-Nachschub, die gemeinsam mit Bugs das Spiel sehr viele Spieler gekostet hat. Das Hack and Slay hat dieses Update also vor allem in Sachen neuer Inhalte dringend nötig, um die Spieler zufriedenzustellen.

Aus der Community heißt es nämlich schon, dass dieses Content-Update die vielleicht letzte Chance für das Action-RPG sein könnte.

arielv82 schreibt auf Steam: „Das ist vermutlich eure letzte Chance, das Spiel zu retten. Viel Glück!“

Dennoch gibt es auch Spieler, die sich auf das Update freuen:

⭐⭐⭐Lenin⭐⭐⭐ meint: „Sieht gut aus. Macht weiter so!“

aveferrum freut sich: „Ich bin so gehyped! Gute Arbeit, Leute!“

Owling [UA] ist ebenfalls begeistert: „WoW! Wir sind am Leben! Danke! Ich warte schon soooo sehr darauf!“

Welchen Nachteil bringt das Update mit sich? Die Entwickler erklären, dass „Chronicle 1: Bloodtrail“ die Spiel-Ökonomie zurücksetzt. Das bedeutet, dass alle, welche die neuen Inhalte und Gameplay-Verbesserungen erleben wollen, mit einem neuen Charakter von vorne beginnen müssen. Im Grunde handelt es sich also um einen Wipe – und das nach dem offiziellen Release.

Auch das hat schon zu einiger Kritik geführt:

kolma84 meint auf Steam: „Dieses Update stellt den Start einer neuen Wolcen-Reise dar = jetzt endlich veröffentlichen wir Version 1.0 des Spiels.“

Muss man wirklich von vorne beginnen? Die Entwickler wissen, dass viele an ihrem Charakter hängen und führen deswegen einen Legacy-Modus ein. Mit diesem ist es möglich, einfach mit eurem bisherigen Charakter auf einem separaten Legacy-Server weiterzuspielen. Das heißt aber auch, dass ihr die neuen Inhalte und Gameplay-Verbesserungen nicht nutzen könnt und, dass kein Handel mit Spielern möglich ist, welche die neue Version spielen.

Wann kommt das Update? Das Team hat noch keinen Releasetermin genannt. Es heißt nur, dass es „bald“ soweit ist. Bald soll es auch nähere Informationen zu den neuen Inhalten und den Änderungen am Gameplay geben.

Wie steht es derzeit um Wolcen? Die Bewertungen auf Steam haben sich in den vergangenen 30 Tagen auf 70% und Größtenteils Positiv hochgearbeitet. Die generellen Bewertungen liegen jedoch noch bei 55% und Ausgeglichen.

Die Spieler warten einfach auf neuen Content und es gibt noch ein paar Bugs, die den Spielspaß trüben. Mit dem neuen Update „Chronicle 1: Bloodtrail“ können die Entwickler nun für einen Umschwung sorgen und Wolcen vielleicht endlich zu der Diablo-Alternative machen, die sich mancher gewünscht hat.

Ihr wollt euch in Wolcen starke Items selbst bauen? Dann schaut euch den Mein-MMO-Artikel „Wolcen: Crafting Guide – So baust du stärkere Items“ an.