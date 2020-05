Das Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem startete im Februar extrem stark auf Steam. Doch inzwischen sind fast alle Spieler weg. Das Team hat aber Pläne, wie sie die Fans wieder zurückholen wollen.

Wie geht es Wolcen derzeit? Das Action-RPG wurde am 13. Februar über Steam released. Wie ihr anhand von Steamcharts sehen könnt, begeisterte es bei Start eine Menge Spieler. Im Februar spielten 31.746 Spieler Wolcen gleichzeitig. Der Peak lag sogar bei 127.542 Spielern!

Doch schon im März reduzierte sich diese Zahl auf weniger als die Hälfte. Jetzt, in den vergangenen 30 Tagen, sind im Schnitt nur noch rund 1.803 Spieler gleichzeitig online.

Man kann also sagen, dass Wolcen innerhalb von drei Monaten fast alle Spieler verloren hat.

Die Spielerzahlen von Wolcen sind laut Steamcharts extrem gesunken.

Wolcen hat seine Probleme

Woran liegt dieser Einbruch? Wolcen hatte bereits zu Beginn mit Problemen zu kämpfen. Diese zeigten sich in Verbindungsabbrüchen, Server waren nicht erreichbar, Spieler verloren im Onlinespiel Items oder sogar Charaktere und die Bugs häuften sich ab Kapitel 2.

Die Entwickler arbeiten seitdem hart daran, das Hack ’n Slay zu verbessern. Doch nach wie vor klagen die Spieler über Bugs. Darüber hinaus kann das Endgame mit dem Aufbau einer Stadt nicht lange motivieren. Und auf neuen Content müssen die Fans noch eine längere Zeit warten.

Wie wollen die Entwickler die Spieler zurückholen? Das Team hat schon vor einiger Zeit Pläne bekannt gegeben, wie sie sich um Wolcen kümmern möchten. Zunächst gibt es eine Phase der Verbesserung und Optimierung. Erst danach erscheint neuer Content. Bis Juli sind nun Patches geplant.

Mai – 1.0.14

Juni – 1.0.15

Juli – 1.0.16

Mit dem Update 1.1.0, welches nach 1.0.16 zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt erscheinen soll, kommt dann ein saisonales Event, genannt „Chronicle“, ins Spiel. Zudem bringt das Update 1.1.0 noch folgendes mit sich:

Neue Schadenstypen in den Skill Modifiers

Eine Überarbeitung der Schadensskalierung

Verbesserungen der Gate of Fates

Suchfunktionen im passiven Fähigkeiten-Baum

Was ist Chronicle? Das saisonale Event führt eine Welt ein, die nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht. Ihr erstellt euch einen neuen Helden, der sich in dieser Welt Herausforderungen stellt und so an besondere Items kommt.

Wolcen braucht dringend neuen Content. Die Kämpfe gegen die immer gleichen Feinde werden langsam öde.

Content folgt, aber zu spät?

Wie geht es danach weiter? Nach Update 1.1.0 sollen weitere Inhalte folgen, darunter das nächste Kapitel in der Story. Diese Inhalte haben aber noch keinen Releasetermin.

Was ist das Problem? Fast den gesamten Sommer über gibt es nur Bugfixes und Optimierungen. Erst frühestens im August folgt dann der erste neue Content. Ob die Fans bis dahin ausharren und ob das saisonale Event genug ist, Spieler wieder zur Rückkehr zu bewegen? Möglich wäre es und Wolcen wäre eine Art zweiter Frühling auch zu wünschen.

Bis das Hack and Slay Wolcen hoffentlich die Kurve kriegt, könnt ihr euch aber noch andere Action-RPGs ansehen. Dazu lest ihr euch am besten die MeinMMO-Liste der 9 neuen Hack and Slays durch, die 2020 kommen und die Wartezeit auf Diablo 4 überbrücken sollen.