Das Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem ist im Februar extrem erfolgreich über Steam gestartet. Doch dann folgte der Absturz. Wir schauen uns an, wie es aktuell um das Action-RPG steht.

Wie fallen Bewertungen und Spielerzahlen bei Wolcen aktuell aus? Schaut man sich den Eintrag des Action-RPGs auf Steam an, dann besitzt es aktuell eine Bewertung von 55% in den vergangenen 30 Tagen und eine Gesamtwertung von 56%.

Die Spielerzahlen liegen laut Steamcharts momentan bei durchschnittlich 2,652 Spielern, die gleichzeitig online sind. Der Peak beträgt 7.236 in den vergangenen 30 Tagen.

Wolcen hat laut Steamcharts viele Spieler verloren.

Was sagen die Spieler über das Hack ’n Slay? Wir fassen ein paar der aktuellen Stimmen zu Wolcen für euch zusammen:

Miaz, Wb. meint auf Steam: „Sieht gut aus und hat ein gutes, lustiges Konzept. Allerdings fühlt es sich unglaublich unfertig an. Es gibt viele sehr kleine Fehler, einen nicht unbedingt aufhalten, aber manchmal nervig oder unpraktisch sind. Mit ein bisschen Polishing wäre dies ein erstaunliches Spiel.“

Naturr erklärt auf Steam: „Ich hatte auf ein Action-Rollenspiel von guter Qualität gehofft. Die Spielmechanik ist unterdurchschnittlich. Ich habe es zweimal versucht, aber beide Male war ich nur gelangweilt, es zu spielen.“

Guywars schreibt auf Steam: „Es hat viel Potenzial, aber selbst Monate nach der Veröffentlichung ist es in so vielen Punkten immer noch kaputt. Es ist ein besser aussehendes Diablo 3 mit einer interessanten Geschichte, aber es kommt nicht einmal an Games wie Path of Exile heran.“

Acthron ist auf Steam der Meinung: „Das meiste, was in anderen Bewertungen gesagt wurde, ist wahr, also werde ich das alles nicht wiederholen. Es ist ein wirklich gutes Spiel mit dem Potenzial, großartig zu sein, aber das hat es noch nicht erreicht.“

Was hat sich seit dem Release verändert? Die Entwickler haben regelmäßig Updates veröffentlicht, welche sich um die gröbsten Bugs und um Balancingprobleme gekümmert haben. So wurde relativ schnell das Problem mit den verschwindenden Items und Charakteren gelöst.

Die Corona-Krise nun führt dazu, dass die Entwickler vom Homeoffice aus arbeiten müssen und neue Patches weniger Inhalte bekommen und sie später erscheinen. Dennoch werden regelmäßig Updates veröffentlicht, welche das Feedback der Spieler berücksichtigen und Verbesserungen mit sich bringen.

Das letzte Update erschien am 22. April. Version 1.0.13.0 optimierte das UI des Hack and Slays, kümmerte sich um Bugs wie das seltsame Zielverhalten bei Nahkampfangriffen und verbesserte die Lokalisierung, unter anderem die deutschen Texte.

Neue Inhalte wie weitere Gebiete und neue Akte sollen erst in einigen Monaten folgen. Das Team will sich erst darum kümmern, das Action-RPG zu optimieren.

Der Releasetrailer von Wolcen machte Lust auf mehr. Dann folgte die Ernüchterung.

Wie ist Wolcen gestartet? Der Release am 13. Februar 2020 war so erfolgreich, dass die Server dem Ansturm der Spieler nicht mehr standhielten. Es war einige Tage kaum möglich, online zu spielen. Zum Start konnte Wolcen im Schnitt 31.746 Spieler erreichen. Zum Peak waren es 127.542.

Allerdings zeichnete sich schnell ab, dass Wolcen von zahlreichen Problemen geplagt war. Dazu gehörten Bugs, die sich vor allem ab dem zweiten Akt häuften und etwa den Fortschritt zurücksetzen konnten. Zudem klagten die Spieler über verschwundene Items. Teilweise waren ganze Charaktere plötzlich weg. Darüber hinaus gab es Balancing-Probleme und immer wieder Abstürze sowie Verbindungsprobleme beim Onlinespiel.

Die Bewertungen auf Steam fielen daher nicht gut aus. Schon wenige Tage nach Start lagen sie bei nur 63%. Der Start von Wolcen verlief also nicht so, wie es sich die Entwickler vermutlich erhofft hatten.

2020 soll noch weitere interessante Action-RPGs bringen. Welche das sind, verraten wir euch in der MeinMMO-Liste der 9 neuen Hack ’n Slays, die 2020 kommen sollen, während wir auf Diablo 4 warten. Vielleicht ist ja ein spannendes Spiel für euch dabei.