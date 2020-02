Ihr spielt das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem im Online-Modus und eure ganzen Items oder sogar der Charakter sind weg? Kein Grund zur Panik, es gibt Hilfe.

Was ist das aktuelle Problem? Am vergangenen Freitag, den 14. Februar, wurde im Action-RPG Wolcen ein Problem festgestellt. Spieler loggten sich in den Online-Modus ein und bemerkten, dass alle Items und teilweise sogar die Charaktere weg waren.

Das führte zu einem Serverdown, der fast das gesamte Wochenende andauerte. Nun sind die Server seit Sonntagabend, 16. Februar, wieder online. Doch schon wieder häufen sich Berichte der Spieler, dass ihre Charaktere und Items verschwinden.

Spieler sind frustriert

Wie reagieren die Spieler? Natürlich hagelt es Kritik. Auch, wenn die Spielerzahlen von Wolcen sehr hoch sind, manche Spieler zeigen sich frustriert über die Probleme, wie beispielsweise Item-Exploits und äußern ihren Frust etwa im Steam-Forum.

k007m0d33 schreibt auf Steam: „Ich habe gerade ein paar Gegenstände auf der zweiten Registerkarte der Vorratskiste verloren und muss diesen zweiten Tab jetzt erneut kaufen … Mein Vorrat wurde auch zurückgesetzt, als ich Akt 2 beendet habe.“

Mihari erklärt: „Gestern hatte ich nach mehrmaligem Einloggen eine leere Vorratskiste. Dann spielte ich mit einer neuen, freigeschalteten Kiste und legte einige Gegenstände hinein. Heute Morgen habe ich meinen alten Vorrat zurückbekommen und alle meine neuen Gegenstände sind weg.“

Warum verschwinden schon wieder Items? Die Entwickler erklären, dass die Helden und Gegenstände nicht weg sind. Das Problem liegt daran, dass die Datenbank die Gegenstände nicht immer korrekt ausgibt.

So bekommt ihr eure Items zurück

Gibt es eine Möglichkeit, an die Items und Charaktere zu kommen? Das Team hinter dem Action-RPG erklärt über Twitter, was ihr tun müsst, um an eure Gegenstände und Helden zu kommen:

Loggt ihr euch in den Online-Modus ein und bemerkt, dass etwas fehlt, dann loggt euch aus und wieder ein. Sollte das nicht den gewünschten Effekt haben, dann beendet das Spiel und loggt euch dann wieder ein.

Es kann sein, dass ihr mehrere Versuche benötigt, bis all eure Gegenstände wieder da sind. Sie sollten aber definitiv wieder auftauchen. Nach den Aussagen der Entwickler wird davon nichts gelöscht.

Hattet ihr auch das Problem mit den verschwindenden Charakteren und Items? Hat euch der Tipp der Entwickler geholfen?