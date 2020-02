Steam-Reviews für Wolcen sausen runter – Spielerzahlen rasen hoch

Das neue Action-RPG Wolcen ist ein Phänomen auf Steam: Während die Steam-Reviews in kurzer Zeit katastrophal gefallen sind, schießen die Spielerzahlen seit dem Release in ungeahnte Höhen. Die Höchstzahl der gleichzeitig aktiven Spieler ist auf fast das 50-fache des bisherigen Höchstwerts gestiegen.

Was ist da mit den Spielerzahlen los? Wolcen explodiert gerade auf Steam:

Wolcen ist seit März 2016 auf Valves-Plattform spielbar – den höchsten Peak der gleichzeitig aktiven Spielern erreichte das Spiel bislang im März 2019, da waren mal 1934 Spieler gleichzeitig online.

Jetzt, wo das Spiel im Release ist, hatte Wolcen 95.720 Spieler zum Höchstand. Das ist fast 50-mal so viel. Dieser Höchststand wurde gestern Nacht auf Steam erreicht.

Vergleicht man diese Spielerzahlen in der Spitze liegt Wolcen auf Platz 7 der aktuellen Top-Spiele bei Steam, noch vor Destiny 2, Warframe oder ARK Survival Evolved.

Die Peak-Spielerzahl bei Wolcen ist um Faktor 50 gestiegen.

Wolcen hatte gestern mehr Spieler, als ins Dortmunder Stadion passen

Um den Unterschied deutlich machen: Der Handball-Zweitligist ThSV Eisenach hatte in dieser Saison 2012 Zuschauer im Schnitt. Etwa so viel wie Wolcen bislang. (via liquimoly)

Fußball-Bundesligist Dortmund hatte 2019/2020 bislang 81.153 Zuschauer – da hätten also noch einige Wolcen-Spieler von draußen zuschauen müssen. (via kicker)

Was ist mit den Steam-Reviews? Da läuft es genau andersrum:

Vor dem Release war Wolcen im Early Access zu spielen. Dort konnten die Spieler lediglich den ersten Akt ausprobieren. Am Donnerstag standen die Steam-Reviews noch am 13.2. auf fabelhaften 93% bei den „letzten 30 Tagen“

Heute am Samstag stehen die aktuellen Steam-Reviews nur noch bei 69%. Wolcen hat also in 2 Tagen 24-Prozentpunkte bei Steam eingebüßt. Die sind von „Sehr positiv“ auf „ausgeglichen“ gefallen.

Woran liegt das? In den Steam-Reviews werden die Fehler aufgeführt, die im Wolcen-Test des Gaming-Magazins GameStar zu einer Abwertung um 15 Punkte geführt haben:

Wolcen habe viele Bugs. So seien Gegner nicht zu erreichen und man kann sie nicht anvisieren

Man treffe auf „unsichtbare“ Mauern, die den Fortschritt blockieren

Es komme zu Abstürzen

Es gibt Probleme mit dem Online-Modus

Vor allem ab Akt 2 würden sich die Bugs mehren

Viele Steam-Nutzer, die jetzt negativ werten, sagen, Wolcen wirke nicht Release-reif und man sollte noch einige Monate mit dem Testen warten.

Es gibt aber auch Leute, die positive Reviews seit dem Steam-Start vergeben. Sie sagen „Never Play on Release Day!“ – man müsse den Entwicklern Zeit geben, Bugs und Probleme zu lösen. Sie hätten bereits einige Stunden Spaß im Spiel gehabt.

Das ist die Erfahrung von MeinMMO: Ich hab seit Release 4 Stunden in Wolcen verbracht:

Am 1. Tag, zum Release hab ich nur im Offline-Modus spielen können, weil online überhaupt nichts ging. Mir sind die „unangreifbaren Gegner“ aufgefallen, die ich ärgerlich fand, aber Wolcen war spielbar.

So sah mein Offline-Held nach etwa 2 Stunden aus.

An Tag 2 hab ich dann im Online-Modus genau dasselbe gespielt wie am Tag zuvor, nur mit einer anderen Ausrichtung: Wolcen hat keine typischen Klassen, sondern nur verschiedene Spezialisierungen.

Die „unangreifbaren Gegner“ waren am Freitag bereits seltener, aber ich bin auf eine unsichtbare Wand gestoßen, die ich jedoch überwinden konnte. Ich bin dann bei einem Hotfix gegen 23 Uhr aus dem Spiel geflogen, hatte bis dahin aber meinen Spaß.

In der kurzen Zeit, die ich in Akt 1 von Wolcen verbracht habe, bin ich auf keine weiteren Bugs gestoßen. Doch, als ich vorhin ins Spiel schauen wollte, um Screenshots meines Online-Chars zu machen, waren die Server erneut down.

Es scheint ein ruppiger Release zu sein, bei einem solch starken Spieler-Ansturm.