Das neue Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem hat für ein so großes Interesse auf Steam gesorgt, dass die Server dem Ansturm der Spieler nicht standgehalten haben. Zum Glück gibt es einen Offline-Modus, da sind die Spieler aber allein. Das Team geht in einem ersten Statement auf die Probleme ein.

Wie verlief der Start von Wolcen? Das Hack ’n Slay Wolcen ging relativ pünktlich am 13. Februar gegen 18 Uhr online. Doch wer es startete, musste zunächst kurz warten, denn das Spiel versuchte, eine Verbindung zu den Servern aufzubauen.

Die meisten sahen dann nur die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Denn die Server waren völlig überlastet.

Mit einem solchen Ansturm hatte das kleine Indie-Entwicklerstudio nicht gerechnet.

Immerhin gibt es den Offline-Modus

Gab es Spieler, die online gespielt haben? Ja. Es sind tatsächlich Spieler auch auf den Server gekommen. Jedoch verlief dies nicht unproblematisch. Es gab teils heftige Lags und es gibt Berichte darüber, dass nach dem Aus- und wieder Einloggen der Charakter verschwunden war.

Konnte man wenigstens offline spielen? Es ist bei Wolcen möglich, in einen Offline-Modus zu wechseln. Allerdings spielt man das schöne Hack’n Slay dann eben alleine und der erstellte Charakter kann nicht in den Online-Modus übernommen werden.

Daher war es gestern trotz der Server-Probleme möglich, Wolcen überhaupt zu spielen.

Was sagten die Entwickler? Das Team vom Wolcen Studio entschuldigte sich für den Launch und für die Serverprobleme.

Wir beobachten die Veröffentlichung genau und sind uns bewusst, dass es Probleme mit den Servern und der Authentifizierung gibt. Dies ist auf den überwältigenden Erfolg des Spiels zurückzuführen. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um die Serverkapazitäten zu erhöhen und Authentifizierungsprobleme so schnell wie möglich zu beheben. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und bedanken uns, dass ihr uns an diesem besonderen Tag so unterstützt habt. Dies ist eindeutig unerwartet. Wolcen Studio

Das meinen die Spieler

Wie reagieren die Spieler auf die Situation? Die Meinungen über die Serverprobleme sind gespalten. Einige sind froh, dass sie offline überhaupt spielen konnten, andere hatten sich sehr darauf gefreut, kooperativ mit Freunden das Abenteuer erleben zu können und zeigen sich entsprechend enttäuscht.

Jakescape meint auf Steam: „Das Problem derzeit ist, dass zum Zeitpunkt, zu dem ich diese Bewertung verfasst habe, die Server Probleme machen. Einen Charakter zu kreieren, online zu gehen und sich mit Freunden zu gruppieren ist schwierig, wird aber hoffentlich ausgebügelt.“

Hakan schreibt verärgert: „Das ist ein Offline-Spiel! Niemand kann dem verdammten Online-Modus beitreten! Kaufte es nicht, bis die Entwickler dieses Problem behoben haben!“

A Deaf Guy erklärt: „Ja, es gibt Serverprobleme, einige Bugs und es ist nicht möglich, öffentlich zu spielen, aber das ist okay! Ich spiele immer noch privat, bis sie das Problem behoben haben. Obwohl es ein sehr kleines Entwicklerstudio ist, ist dieses Spiel doppelt so gut wie Diablo 3!“

Wie sieht die Situation jetzt aus? Einloggen funktioniert aktuell gut. Wir haben es heute Morgen selbst mehrmals ausprobiert und jedes Mal, wenn wir uns mit dem Server verbunden haben, war dies problemlos möglich.

Jedoch ist noch mit Lags zu rechnen. Ganz flüssig spielt sich das momentan nur für PC erhältliche Wolcen im Online-Modus derzeit noch nicht.

Update: Seit dem Mittag gibt es wieder vermehrt Login- und Verbindungsprobleme. Es ist wieder ein Glücksspiel, ins Online-Spiel zu kommen.

Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem ist sehr erfolgreich gestartet, hat aber aktuell noch mit einigen Bugs zu kämpfen: