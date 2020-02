In wenigen Tagen erscheint mit Wolcen: Lords of Mayhem ein sehr spannendes Action-RPG. Wir erklären euch, warum ihr das Hack ’n Slay im Auge behaltet solltet.

Was ist Wolcen? Wolcen: Lords of Mayhem wurde unter dem Namen Umbra 2015 mit einer Kickstarter-Kampagne angekündigt. Schon damals überzeugte das Hack ’n Slay durch die beeindrucke Grafik. Zum Einsatz kommt die CryEngine.

Inzwischen heißt das Spiel aus urheberrechtlichen Gründen Wolcen: Lords of Mayhem und sieht sogar noch besser aus. Es handelt sich um ein typisches Hack ’n Slay, in dem ihr mit eurem Helden jede Menge Quests in der düsteren Fantasywelt erlebt und gegen Unmengen an Feinden kämpft.

Ihr sammelt zudem viel Loot ein, um an bessere Ausrüstung zu kommen und verbessert euren Helden in einem klassenlosen System anhand von Skills. Dabei stellt ihr eure Rüstungen aus Einzelteilen wie Brustplatten und Schulterstücken individuell zusammen und könnt Waffen mit verschiedenen Kampf-Stellungen kombinieren, die dann besondere Effekte haben.

Wolcen will vor allem durch die detailreiche Grafik und die Atomsphäre überzeugen. Euch erwartet keine bunte Comic-Optik, im Hack ’n Slay geht es düster, brutal und schmutzig zu und das zeigt auch die Grafik.

Bald geht es richtig los

Gibt es einen Multiplayer-Modus? Ja. Ihr könnt die Welt kooperativ mit bis zu drei Freunden erkunden, gegen Monster kämpfen und zusammen die Quests erledigen.

Wann erscheint das Spiel? Wolcen verlässt am 13. Februar die Early-Access-Phase auf Steam und startet damit offiziell. Es ist vorerst die Veröffentlichung der PC-Version geplant. Ein Fassung für Xbox One und PS4 haben die Entwickler aber bereits in Aussicht gestellt.

Ist es schon in der Early-Access-Fassung spielbar? Ja. Ihr könnt euch Wolcen jetzt schon über Steam für 29,99 Euro kaufen und den ersten von drei Akten spielen.

Wie sind die Reaktionen auf die Early-Access-Version? In den vergangenen 30 Tagen hat Wolcen auf Steam eine Bewertung von 88% und „sehr positiv“.

kwarner1979 schreibt auf Steam: „Dieses Spiel ist fantastisch und ich empfehle es jedem. Für alle, die Diablo, Grim Dawn und in gewissem Maße PoE mögen, ist dieses Spiel ähnlich genug, um sich wie zu Hause zu fühlen, aber auch einzigartig genug, damit es sich von den anderen abheben kann.“

DadwithSkill meint: „Von Blizzards Diablo-Serie kommend, fühlt es sich so an, als wäre dies der nächste Schritt im Genre. Dieses Spiel übertrifft bei Weitem alles, was Diablo jemals geschafft hat, und ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung und Weiterentwicklung.“

NightsLP ist der Meinung: „Also das Spiel an sich ist super. Ich mag diese gesunde Mischung aus Diablo und POE! Es ist wirklich gut umgesetzt.“

Was sind die aktuellen Kritikpunkte? Es gibt jedoch daneben ein paar Kritikpunkte.

Die Early-Access-Version von Wolcen zeigt noch nicht alle Aspekte des Spiels, deswegen ist es etwas schwer einzuschätzen, wie sich das fertige Spiel dann wirklich anfühlt.

Darüber hinaus werden die etwas langen Ladezeiten und einige Bugs kritisiert.

Die meiste Kritik kommt aber von einigen Backern der Kickstarter-Kampagne. Denn damals wurde das Spiel noch mit einer Open World beworben. Das ist aber nicht mehr der Fall. Es gibt nun größere und kleinere Zonen, die ihr erkundet. Diese Änderung hat offenbar für etwas Enttäuschung gesorgt.

Das könnte richtig spannend werden

Für wen eignet sich Wolcen? Wolcen ist ein Hack ’n Slay, das sich an alle richtet, die sehen wollen, wie ein Action-RPG heute mit einer modernen Grafik aussehen kann. Habt ihr genug von der bunten Optik eines Diablo 3 und seid davon angetan, wie Diablo 4 in den ersten Gameplay-Videos aussieht? Dann solltet ihr euch Wolcen anschauen. Auch, wenn ihr gerne das erfolgreiche Grim Dawn spielt, ist das neue Hack ’n Slay sehr interessant.

Darüber hinaus setzt das Spiel auf schnelle, actionreiche Kämpfe, jede Menge Loot und eine düstere Atmosphäre. Ebenso könnt ihr den Charakter anhand eines umfangreichen Skill-Trees nach euren Vorstellungen entwickeln. Dies ist nicht ganz so komplex wie in Path of Exile (PoE), bietet aber mit den 40 Fähigkeiten mit jeweils 12 bis 16 Modifikatoren trotzdem sehr viele Möglichkeiten.

Interessant sind zudem die apokalyptischen Formen, in die ihr euch verwandeln könnt, wobei jede besonderen Fähigkeiten sowie Ultimates mit sich bringt und vor allem in den Bosskämpfen taktisch eingesetzt werden können.

Wird das Spiel mit der Zeit weiterentwickelt? Ja. Es sind bereits neue Story-Akte geplant sowie weitere, regelmäßig erscheinende Inhalte und immer wieder Anpassungen basierend auf dem Feedback der Spieler.

Das meint Mein-MMO-Autor Andreas Bertits: Ich habe mir den ersten Akt von Wolcen: Lords of Mayhem bereits angesehen und bin begeistert. Das Hack ’n Slay spielt sich schnell, es passiert ständig etwas und die Grafik ist einfach fantastisch. Zudem findet man stetig viel Loot und hat dadurch immer das Gefühl, etwas zu erreichen.

Die Spielgebiete sind allerdings nicht alle zufallsgeneriert, was vielleicht den Wiederspielwert ein wenig beeinträchtigen könnte. Jedoch sind die Zonen sehr abwechslungsreich gestaltet, sodass zumindest bei meinen Spiel-Sessions keine Langeweile aufkam. Ich hätte mir eine detailreichere Charakter-Erschaffung gewünscht, was aber für den Release geplant ist. Außerdem waren die Ladezeiten wirklich teilweise etwas lang.

Das Balancing war ebenfalls noch etwas unausgewogen. Alleine kam ich im Grunde ohne große Probleme bis zum Bossgegner des ersten Akts, der dann aber den Boden mit mir aufwischte. Das kam nach dem moderaten Schwierigkeitsgrad vor dem Kampf doch sehr überraschend. Aber das sind Details, an denen das Team sicher schon gearbeitet hat. Der Umfang des Action-RPGs muss zum Start natürlich auch passen. Hier lässt sich aber noch nicht sagen, wie lange man mit dem Content beschäftigt sein wird.

Wolcen könnte die Wartezeit auf Diablo 4 nicht nur sehr gut überbrücken, wenn es die Entwickler hinbekommen, regelmäßig gute Inhalte zu liefern, dann erwartet Blizzard hier eine ernstzunehmende Konkurrenz.